Балаклава отметила годовщину освобождения от фашистов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе внутренней политики Балаклавской РГА, по центральной улице Балаклавы прошли торжественным маршем в сопровождении военного оркестра Военно-морских сил Украины, ветераны, руководители города и района, воины-пограничники, воины-интернационалисты, юнармейцы, униформисты, представители трудовых коллективов, общественности. Шествие сопровождала автомобильно-мотоциклетная группа «Красная Армия» в составе более 30 единиц советской и немецкой техники времен Великой Отечественной войны.

Участники шествия провели торжественный митинг у обелиска защитникам и освободителям Балаклавы. С приветственными словами к жителям района обратились председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, председатель Севастопольского городского Совета Юрий Дойников, ветераны.

Мероприятия продолжились на площади 1-го Мая, где силами творческих коллективов Балаклавского района была подготовлена концертная программа, организованы выставка ретро-машин и показ военной кинохроники. Ветеранов и всех участников торжественного мероприятия угощали «солдатской кашей» и «фронтовыми 100 граммами».

Справка УНИАН. Оборона Балаклавы в Великую Отечественную войну продолжалась с сентября 1941 до июня 1942 года и была оставлена 30 июня. Балаклава была освобождена от захватчиков в апреле 1944 года в результате Крымской операции.