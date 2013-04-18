В оппозиции говорят, что Рыбак «прячет» подписи выездного заседания

Об этом заявил депутат "Батькивщины" Павел Петренко в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Мы потребовали оригиналы подписей. Сих пор не дали этих подписей. Рыбак не предоставил подписей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля депутаты из фракции Партии регионов и КПУ провели отдельно от оппозиции, которая блокировала трибуну Верховной Рады, пленарное заседание в здании на улице Банковой, где расположены парламентские комитеты.

Во время этого заседания парламентское большинство приняло около 20 законов. Оппозиция требует переголосования в Верховной Раде всех решений, которые провластные депутаты приняли 4 апреля, назвав это заседание неконституционным.

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что определится с подписанием законов, принятых 4 апреля, только после их юридической экспертизы.