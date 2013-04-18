Черниговские коммунальщики собирали мусор на флаг Украины (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, вчера, 17 апреля, в социальных сетях и местных Интернет-изданиях были распространены фото, на которых работники коммунальных служб в Чернигове собирают мусор на полотнище, похожее на Государственный Флаг Украины.



Информация по этому факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК Украины (надругательство над государственными символами) - карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев.

Досудебное расследование поручено следственному отделу Черниговского ГО УМВД Украины в области. Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура г. Чернигов. Ход расследования прокуратурой области взят на контроль.