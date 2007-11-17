Съезд СПУ дал Морозу еще одну должность и избрал на двух секретарей меньше

Объединены должности председателя Социалистической партии Украины и первого секретаря и ее занял Александр МОРОЗ. Такое решение принял третий этап ХІІІ съезда СПУ, состоявшийся в субботу в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде развернулась дискуссия о необходимости сочетания этих двух должностей. Лидер партии А.МОРОЗ настаивал на таком сочетании, а ряд делегатов выступали против. В то же время большинство делегатов съезда поддержало решение относительно объединения должностей.

После съезда состоялось заседание политсовета партии, на котором были избраны 7 секретарей. Как известно, ранее их было 9.

Станислав НИКОЛАЕНКО стал секретарем по идеологии, Виталий ШИБКО – секретарем, ответственным за внешние связи партии, Михаил МЕЛЬНИЧУК будет отвечать за финансовую политику, Ярослав МЕНДУСЬ стал секретарем по пропаганде и ответственным за работу медиа-холдинга СПУ.

Сегодня на съезде ряд делегатов выступили против включения Я.МЕНДУСЯ в состав политсовета партии, но решением съезда его кандидатура все же была поддержана.

Александр БАРАНОВСКИЙ избран секретарем по вопросам агропромышленного комплекса, Василий ЦУШКО – секретарем по связям с депутатами местных советов, Сергей ЧЕРВОНОПИССКИЙ будет отвечать за связи с ветеранскими и общественными организациями.