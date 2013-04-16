Олейник: Фракция ПР сегодня не будет голосовать за выборы в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Владимир Олейник (фракция Партии регионов).

Он заявил, что позиция фракции ПР не изменилась, и до решения Конституционного суда по поводу выборов в городе Киеве фракция не будет голосовать за назначение даты выборов председателя городского совета Киева и Киевского городского совета.

По словам В.Олейника, “мы не хотим дать никаких оснований для обжалования в будущем решения относительно выборов в городе Киеве”.

В то же время депутат отметил, что выборы в Киеве должны состояться в этом году.