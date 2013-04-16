Олейник: Фракция ПР сегодня не будет голосовать за выборы в Киеве
12:41, 16 апреля 2013Политика
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Фракция Партии регионов сегодня не будет голосовать за постановление о назначении выборов в городе Киеве.
"Тому що послідовні..."
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Владимир Олейник (фракция Партии регионов).
Он заявил, что позиция фракции ПР не изменилась, и до решения Конституционного суда по поводу выборов в городе Киеве фракция не будет голосовать за назначение даты выборов председателя городского совета Киева и Киевского городского совета.
По словам В.Олейника, “мы не хотим дать никаких оснований для обжалования в будущем решения относительно выборов в городе Киеве”.
В то же время депутат отметил, что выборы в Киеве должны состояться в этом году.
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