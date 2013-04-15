Круглый стол «Добыча природного газа в Украине: проблемы и перспективы»

23 апреля 2013 года в зале заседаний Института газа НАН Украины (г. Киев, ул. Дегтяревская 29, 3 этаж) с 14-00 до 17-00 состоится круглый стол на тему «Добыча природного газа в Украине: проблемы и перспективы».

Во время заседания будут обсуждены проблемы разведки и освоения месторождений традиционного и нетрадиционного газа в Украине, а также перспективы увеличения добычи этих видов энергоносителей. При этом большое внимание будет уделено регуляторной политике государства в этой сфере, сотрудничеству с иностранными компаниями-инвесторами, экологическим проблемам, формированию государственной стратегии, направленной на формирование энергетической и газовой независимости Украины.

В заседании планируется участие известных отечественных и зарубежных ученых и экспертов, представителей Администрации Президента Украины, Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Украины, СНБОУ, Министерства энергетики и угольной промышленности, других государственных учреждений, представителей иностранных посольств и также отечественных и иностранных нефте-газодобывающих компаний Shell, Сhevron, Exxon Mobil, НАК «Нафтогаз Украины», НАК «Надра Украины.

По итогам круглого стола будет подготовлен документ, в котором будет дана оценка ситуации, а также приведены выводы и рекомендации для государственных учреждений относительно действий, направленных на ее улучшение.

Вопрос участия согласовывать к 18 апреля 2013 по электронной почте gas.expert @ ngbi.com.ua или по телефону 569 37 62