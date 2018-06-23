Вехи недели. Луценко расширяет, Янукович намекает, Кернес не сдерживает

Надеждам Юрия Луценко на спокойное приведение в порядок своего подорванного заключением здоровьем пока не суждено сбыться. На бывшего министра внутренних дел часть оппозиционно настроенных граждан смотрит как на нового мессию, избавившегося в Менской колонии от ранее присущих ему недостатков и готового броситься в бой с властью. Юрий Витальевич не спешит оказаться в объятиях лидеров оппозиции, но и стоять в стороне не собирается. На время его лечения триумвират невостребованных революционеров – Безсмертный, Стецькив, Филенко – будет готовить «повестку дня» и тур Луценко по стране. Цели выглядят вполне благородными: расширение базы протеста за счет адекватного диалога с согражданами и отказа от насильственных действий. Есть основания полагать, что подобные действия понравятся далеко не всем оппозиционерам, поэтому обвинения в коллаборационизме в адрес вчерашнего «политзаключенного номер два» будут звучать и впредь.

Юрию Витальевичу пока не удалось встретиться с Юлией Тимошенко, хотя он не скрывает, что предпочитает ориентироваться на нее, а не лидеров оппозиционных сил мужского пола. И дело не в джентльменстве или борьбе за гендерное равенство, просто лидер «Батькивщины» выглядит намного последовательнее своих политических партнеров. Одна эпопея с блокированием работы парламента чего стоит: установление контроля над трибуной Верховной Рады и отказ от него для наших оппозиционеров превратилось в своеобразный спорт, обеспечивающий повышенное внимание избирателей и рост рейтинговых показателей. На грядущей сессионной неделе законодателям обещают работу благодаря согласию «регионалов» внести требования оппозиции в повестку дня, хотя перспектива назначения выборов в Киеве, увольнения правительства Азарова и отмена пенсионной реформы выглядят сомнительно. Этот вымученный консенсус выглядит особенно показательным на фоне решения Высшего административного суда о признании законными принятых на «выездном заседании» парламента решений.

Виктор Янукович, со своей стороны, не спешит распускать парламент. Президент посетовал на дефицит финансовых средств на новую кампанию (не зря недавно лидер парламентских «регионалов» Александр Ефремов заметил, что референдум дешевле выборов) и дал понять, что готов к резким действиям только в крайнем случае. Януковичу сегодня не приходится опасаться действий оппозиции, она скорее выступает в качестве удобного объекта для критики. Не зря ведь Виктор Федорович обрушился в Николаевской области на популистов, мешающих жить и работать.

Свою лепту в борьбу с популизмом внес и мэр Харькова Геннадий Кернес, перекрывший с помощью общественного транспорта маршрут будущего движения участников акции «Вставай, Украина». Получилось необычайно эффектно: если до начала акции она воспринималась лишь как один из эпизодов политической рутины, то Геннадию Адольфовичу своими нелинейными действиями удалось придать ей общенациональный резонанс. Вряд ли за это его погладят по головке на Банковой. Понятно, что Кернес действует в собственных интересах, держа в уме давнишний конфликт с Арсеном Аваковым, но жители столицы Слобожанщины явно не ожидали такого сюрприза.

Честно говоря, уровень политической дискуссии в стране серьезно падает, в качестве аргументов доказательства своей правоты в ход идут зеленка, снежки, экскременты. При этом не имеет значения, кто первым начал их использовать, поскольку на правила цивилизованного диалога с высоких партийных колоколен плюют все основные партийные игроки без исключения. Создается ощущение, что Украина, в любви к которой клянутся представители и власти, и оппозиции, превращается в разменную монету с повышенной скоростью. Если учесть, что сильная Украина не соответствует стратегическим интересам России, США и Европейского Союза, то положение, мягко говоря, тревожное.