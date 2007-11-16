Кучма считает, что политики-популисты должны быть в отдельной палате

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что в Украине необходимо создать двухпалатный парламент.

Об этом он сказал во время встречи со студентами Киевского международного университета, которые постоянно представляют Украину на престижных международных конкурсах по праву.

“Я был и остаюсь сторонником двухпалатного парламента”, - сказал Л.КУЧМА.

По его убеждению, это нужно в первую очередь для стран, которые находятся на переходном этапе.

По его словам, нижняя палата должна быть политическим органом, где должны быть представлены члены политических партий, “которые помешаны на популизме”.

В верхней же палате должно быть представлено равное количество депутатов от каждого региона Украины, которые избирались бы путем прямого голосования, сказал он.

Л.КУЧМА отметил, что сейчас, когда люди не знают “своих” депутатов из-за пропорциональной системы выборов, представители верхней палаты могли бы представлять свои регионы.

Он убежден, что при такой системе парламентаризма, “популистские законы не проходили бы через верхнюю палату”.

“Сегодня и на Банковой стали выступать с такой же позицией, хотя тогда вся оппозиция была категорически против”, - отметил Л.КУЧМА.