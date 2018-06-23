Украинский интерес. Самый важный год

В Польше продолжается дискуссия, вызванная подписанием меморандума между «Газпромом» и компанией «ЕвРоПол ГАЗ» о взаимопонимании в деле строительства газопровода Ямал – Европа-2 в обход Украины. Ситуация очень напоминает с неожиданно всплывшим «лыжным инструктором» во время подписания договоренностей о строительства LNG-терминала в Украине. Президент и премьер-министр Польши заверили, что подписанный на минувшей неделе в Петербурге документ не имеет большого значения.

Этот тезис подтвердил в ходе украинско-польской газовой конференции вице-премьер Януш Пехоцинский, подчеркнувший, что в строительстве упомянутого газопровода сегодня нет необходимости, поскольку существующие транзитные мощности с лихвой обеспечивают потребности ЕС в поставках российского газа. Бывший польский президент Александр Квасьневский сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с 1991 годом, когда наша страна обрела независимость в условиях скептического отношения со стороны лидеров западного мира. По его мнению, 2013 год станет решающим в деле евроинтеграции Украины. Квасьневский подчеркнул, что присоединение Украины определит будущее Европейского Союза на много лет вперед.

К сожалению, Украина не была представлена на конференции в Варшаве чиновниками первой величины. Заместитель председателя НАК «Нефтегаз Украины» Вадим Чупрун сосредоточился на рекламе возможностей украинской ГТС, а шеф Нацагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив рассказывал о будущем украинском LNG-терминале, словно позабыв, что в Польше строится собственный. По крайней мере, слова Каськива о поставке сжиженного газа через Украину на рынок ЕС сегодня больше относится к категории фантастики, ведь наша страна не только не начала строительство терминала для приема «голубого золота», но и не нашла потенциального экспортера сжиженного газа для своих нужд. Министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий обратился к участникам конференции в Варшаве с видео-обращением, а в австрийском городе Лех заверил, что Украина будет неуклонно превращаться из импортера «голубого газа» в его нетто-экспортера. Эта перспектива официальным Киевом увязывается с разведкой и добычей сланцевого газа, который занимает все больше места в мировом энергетическом балансе.

Тем временем Россия продолжает отыскивать все новые и новые инструменты для оказания влияния на Украину. К примеру, министерство обороны России, ранее планировавшее закупить 60 военно-транспортных самолетов Ан-70, теперь готовится сделать выбор в пользу российских Ил-476. Вряд ли кто-то из экспертов сможет назвать его лучше украинского аналога, однако Кремль продолжает демонстрировать «особое отношение» к сотрудничеству с Украиной. К тому же как-то очень своевременно всплыли и обвинения в адрес Украины в поставках оружия режиму Каддафи, при этом в списке государств, нарушавших санкции ООН, отсутствует, имевшая с покойным ливийским диктатором особые отношения, Россия.

Впрочем, в большой политике традиционно высокое значение имеют символы. Поэтому помилование Юрия Луценко Виктором Януковичем сначала было оценено в Европейском Союзе как приятный сюрприз, а уже потом из Брюсселя и Вашингтона зазвучали настоятельные просьбы освободить и Юлию Тимошенко. С другой стороны, эстонский премьер Андрус Ансип во время пребывания в Киеве заявил: «Это неправильно поставить судьбу отношений между Украиной и Эстонией, между Украиной и ЕС на одну карту, на одну даму».