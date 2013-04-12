“Свобода” заявляет, что милиция угрожает кировоградским перевозчикам
00:08, 12 апреля 2013Политика
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Милиция и ГАИ грозятся лишить лицензий кировоградских перевозчиков, если будут везти в Харьков участников всеукраинской акцию протеста «Вставай, Украина!».
Об этом заявил председатель Кировоградской областной организации ВО «Свобода» Александр Ромащенко.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кировоградской областной организации ВО «Свобода», А.Ромащенко отметил: “К протесту харьковчан планируют присоединиться также жители Кировоградской области».
«С кировоградскими перевозчиками милиция и ГАИ уже провели «профилактические беседы». Их грозятся лишить лицензий, если они повезут протестующих в Харьков. Кроме того, по нашей информации, силовики проводят мероприятия по выявлению групп протестующих, которые планируют принять участие в акциях”, - сказал А.Ромащенко.
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