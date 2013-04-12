“Свобода” заявляет, что милиция угрожает кировоградским перевозчикам

Об этом заявил председатель Кировоградской областной организации ВО «Свобода» Александр Ромащенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кировоградской областной организации ВО «Свобода», А.Ромащенко отметил: “К протесту харьковчан планируют присоединиться также жители Кировоградской области».

«С кировоградскими перевозчиками милиция и ГАИ уже провели «профилактические беседы». Их грозятся лишить лицензий, если они повезут протестующих в Харьков. Кроме того, по нашей информации, силовики проводят мероприятия по выявлению групп протестующих, которые планируют принять участие в акциях”, - сказал А.Ромащенко.