Рыбаку захотелось «заполнить паузу» в диалоге с Госдумой России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, сегодня во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге В.Рыбак отметил, что начало текущего года характеризуется активным диалогом между странами.

«Конструктивный характер двусторонних отношений был в очередной раз подтвержден во время встречи Президента Украины Виктора Януковича с Президентом России Владимиром Путиным в марте текущего года», – сказал он.

В то же время В.Рыбак выразил сожаление, что в межпарламентском диалоге в силу различных обстоятельств возникла пауза, которую «мы обязательно заполним».

«Ввиду сложных политических процессов, происходивших в Верховной Раде Украины, я не смог осуществить официальный визит в Российскую Федерацию по приглашению председателя Государственной думы Сергея Нарышкина в ранее согласованные сроки, и был вынужден его перенести», – сказал он.

По убеждению В.Рыбака, практическим шагом в интенсификации межпарламентского диалога должно стать проведение в Днепропетровске очередного, 11-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации.

По словам председателя ВР, значительный импульс активизации межпарламентского украинско-российского сотрудничества должна предоставить деятельность депутатских «групп дружбы». В Верховной Раде Украины, сказал он, уже создана депутатская группа по межпарламентским связям с Российской Федерацией в составе 156 народных депутатов, утверждены ее структура и план деятельности на 2013 год.

В свою очередь В.Матвиенко отметила, что межпарламентское сотрудничество двух стран должно отвечать уровню того диалога, который сложился между государствами. При этом она подчеркнула заинтересованность России в расширении сотрудничества с Украиной в разных сферах, отметив рост эффективности связей на региональном уровне.

В.Рыбак также подчеркнул, что считает необходимым принять конкретные меры по усилению взаимодействия парламентов Украины и России на экономическом направлении, в связи с тенденциями к уменьшению объемов двустороннего товарооборота.

В.Матвиенко заявила, что ее страна «заинтересована в развитии торговых связей».

Стороны также обсудили вопрос оптимальной модели взаимодействия Украины с Таможенным союзом на основе правил и требований Всемирной торговой организации.

Кроме того, председатель Верховной Рады отметил, что украинская сторона придает важное значение решению украинских общественных организаций о создании нового объединения всероссийского уровня – «Украинского конгресса России». В этой связи он выразил надежду, что российская сторона создаст украинскому обществу условия поддержки в Российской Федерации, и начатый «Украинским конгрессом России» процесс регистрации пройдет без задержек и при содействии органов юстиции России.

Как сообщалось, В.Рыбак 11-12 апреля находится с официальным визитом в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация) для участия в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В.Рыбак проведет ряд двусторонних встреч, примет участие в заседании Совета МПА СНГ и выступит перед участниками Международной парламентской конференции «Роль парламентских организаций в построении Европы без разграничительных линий».