Кушнарев утверждает, что переговоры с ”Нашей Украиной” таки ведутся

Партия регионов ведет официальные переговоры с “Нашей Украиной” и ко вторнику коалиция будет создана. Об этом заявил журналистам один из лидеров Партии регионов Евгений Кушнарев.

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что в переговорах принимают участие представители высшего уровня. На данном этапе стороны обменялись базовыми документами и обсудили концептуальные подходы создания коалиции.

«Я надеюсь, что эти переговоры продлятся. Я остаюсь оптимистом, я просто не вижу другого выхода. Если помаранчевая коалиция не создалась, то мы берем на себя ответственность вместе за судьбу Украины, или идем на новые выборы», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Как сообщает “Украинская правда”, Е.КУШНАРЕВ сообщил, что в переговорах в среду вечером со стороны ПР принимали участие Раиса БОГАТЫРЕВА, Николай АЗАРОВ, от “Нашей Украины” – Роман БЕССМЕРТНЫЙ и Юрий ЕХАНУРОВ.

"Мы пришли к пониманию того, что надо отодвинуть на второй план взаимные претензии и сформулировать то, что нас объединяет", - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Он также сказал, что между Партией регионов и "Нашей Украиной давно сформирован протокол разногласий. "В протокол входят четыре вопроса – сотрудничество с НАТО, участие в ЕЭП, статус русского языка и федерализм", - сказал Е.КУШНАРЕВ.

По его словам, Партия регионов и "Наша Украина" определили позиции, которые не вызывают жесткого неприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что вчера начались официальные переговоры между Партией регионов и «Нашей Украиной».

После этого руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ заявила, что “Наша Украина” не ведет никаких официальных переговоров с Партией регионов. По ее словам, ведутся консультации со всеми политическими силами, но официальных переговоров о создании коалиции не проводится.

Представитель “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ на заседании Верховной Рады также заявил, что “Наша Украина” не ведет переговоров с Партией регионов и поэтому нет никаких согласованных позиций относительно коалиционного соглашения с «регионалами».