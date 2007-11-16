Крымские татары - за скорейшую интеграцию в европейские структуры

Крымские татары выступают за продвижение Украины в европейские структуры, заявляет первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефат ЧУБАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе.

«Мы, крымские татары, ну, очень хотим как можно (скорейшего – УНИАН) продвижения Украины в европейские структуры, потому что оттуда потом в Украину будет приходить укоренение тех стандартов (минимальных хотя бы) по защите прав человека», - заявил Р.ЧУБАРОВ.

По словам первого заместителя председателя Меджлиса, стремление к продвижению Украины в европейские структуры не свойственно некоторым украинским политикам, в том числе тем, кто находится в высших эшелонах власти. В частности, Р.ЧУБАРОВ подверг критике стремление коммунистов (в частности, Петра СИМОНЕНКО и Леонида ГРАЧА) «возродить империю». Р.ЧУБАРОВ отметил, что таких политиков "просто не будет" тогда, когда европейские стандарты начнут работать в Украине.

«Что бы мы (крымские татары - УНИАН) не делали в международном плане, мы всегда будем отстаивать интеграцию Украины в европейские структуры», - подчеркнул первый зампредседателя Меджлиса.

Помимо этого, он заявил, что крымские татары собираются работать со всеми «потенциальными инвесторами, которые рассматривают Крым исключительно как экономически выгодную для них территорию». «Мы будем хотеть только одного – мы тоже хотим этих инвестиций, но мы будем обращать внимание (инвесторов – УНИАН) на то, что Крым, кроме экономической территории, должен рассматриваться как территория, где люди хотят нормально жить», - сказал он, добавив, что крупный бизнес пока не участвует в решении ни одного социального вопроса.

Р.ЧУБАРОВ подчеркнул, что инвесторы должны пополнять не карманы чиновников, а бюджет Крыма. «Я хотел бы, чтобы бизнес пополнял – я использую это слово в позитивном плане – карманы казны крымской, но при этом делал это сознательно, понимания, что бизнес не будет разрушен из-за тех или иных явлений вследствие неумелого управления власти», - подчеркнул он.