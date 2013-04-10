Круглый стол на тему: Соглашение об Ассоциации Украина - ЕС. Terra incognita?

Общественная организация« Фонд «Еврорада» предлагает провести мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных Повесткой дня ассоциации Украина - ЕС, а также обсудить возможные варианты дальнейшего развития событий вокруг подписания Соглашения об Ассоциации.

С этой целью Фонд «Еврорада» организует Круглый стол на тему: «Соглашение об Ассоциации. Terra incognita?».

Участие в дискуссии примут: Посол ЕС в Украине господин Ян Томбинськи, послы стран - членов ЕС, народные депутаты Украины, представители украинского правительства, украинские и международные эксперты, а также представители общественных организаций.

В рамках круглого стола будет презентовано социологическое исследование «На перепутье или Интеграционные ребусы», проведенного социологической группой «Рейтинг» в апреле 2013 года.

Журналисты смогут получить объективную и беспристрастную информацию о ключевых положениях Соглашения об ассоциации и ее влияние на будущее Украины, а также относительно перспектив подписания Соглашения на Саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года.

Круглый стол состоится 11 апреля 2013 в 11.00 в пресс-центре Укринформ по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 8/16 (2-й этаж, конференц-зал).

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