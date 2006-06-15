Ключковский отрицает, что «Наша Украина» ведет переговоры с Партией регионов

«Наша Украина» не ведет переговоры с Партией регионов и поэтому нет никаких согласованных позиций, касающихся коалиционного соглашения с «регионалами», заявил сегодня на заседании Верховной Рады член фракции «Наша Украина» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, так он ответил на вопрос народного депутата Николая ТОМЕНКО (фракция БЮТ) о том, что в кулуарах парламента распространяются слухи, что уже согласована программа деятельности коалиции между «Нашей Украиной» и Партией регионов.

По словам Н.ТОМЕНКО, в соответствии с этими слухами, по требованию лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, «раздел о политической реформе (в коалиционном соглашении) будет называться «не предавай Майдан», а по требованию АХМЕТОВА (народного депутата от фракции Партии регионов Рината АХМЕТОВА) раздел о борьбе с коррупцией будет называться «Бандитам – тюрьмы».