Магера успокаивает СМИ: с регистрацией Плюща нардепом все в порядке

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА заявляет, что ЦИК действовала в рамках законодательства, зарегистрировав народными депутатами секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА, заместителя генерального прокурора Виктора ШЕМЧУКА, председателя Антимонопольного комитета Алексея КОСТУСЕВА и председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Эдуарда ПРУТНИКА.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, об этом он сказал, комментируя информацию некоторых СМИ, что ЦИК зарегистрировала этих четырех избранных депутатов якобы без наличия надлежащей документации, в частности, при отсутствии Указа Президента об увольнении И.ПЛЮЩА, приказа генпрокурора об увольнении В.ШЕМЧУКА, а также постановлений Верховной Рады об увольнении А.КОСТУСЕВА и Э.ПРУТНИКА.

А.МАГЕРА выразил сожаление относительно того, что отдельные СМИ распространили непроверенную информацию. По его словам, информация о незаконной регистрации В.ШЕМЧУКА народным депутатом абсолютно не соответствует действительности, поскольку 15 ноября был подписан приказ генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО об освобождении В.ШЕМЧУКА от должности заместителя генпрокурора - прокурора АРК.

Кроме того, подчеркнул А.МАГЕРА, в законодательстве существует механизм недопущения совместимости депутатского мандата с другими видами деятельности. И при наличии оснований, а именно, если народный депутат Украины на протяжении 20 дней после сложения присяги не прекратит свою деятельность, не совместимую с депутатской деятельностью, председатель Верховной Рады Украины имеет право обратиться с соответствующим представлением в суд относительно досрочного прекращения его депутатских полномочий, сказал А.МАГЕРА.