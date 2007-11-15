Азаров знает, как реорганизовать ВР: ликвидировать и разделить

Партия регионов предлагает ряд комитетов в Верховной Раде шестого созыва ликвидировать, а часть – разделить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Партии регионов, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ избран председателем подгруппы Подготовительной группы, которая будет заниматься вопросами комитетов ВР.

Вторую подгруппу - по подготовке повестки дня первого заседания парламента - возглавил Сергей САС (БЮТ), а третью подгруппу - по организационно-техническому обеспечению работы ВР - возглавил представитель КПУ Валентин МАТВЕЕВ.

По словам Н.АЗАРОВА, Партия регионов имеет свои наработки относительно количества и предмета ведания комитетов Верховной Рады. Он считает, что изменения необходимы. «Что, у нас эффективно работала предыдущая сессия, эффективно готовились законопроекты, эффективно они реализовывались? Нет», - заявил он.

По словам представителя Партии регионов, это означает, что есть недостатки в организации работы парламента, и в первую очередь – в несовершенной структуре комитетов парламента.

Как сказал Н.АЗАРОВ, некоторые комитеты необходимо объединить, а некоторые – усилить. По его словам, должен быть «сильный комитет – экономической политики». Он считает необходимым сделать все, чтобы такой комитет эффективно сотрудничал с Бюджетным комитетом и с Комитетом по вопросам финансовой политики.

На вопрос журналистов, какое количество комитетов ВР предлагает Партия регионов, Н.АЗАРОВ ответил, что это не имеет никакого значения. По его словам, важно, чтобы они работали эффективно.