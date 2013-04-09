Круглый стол по созданию новых рабочих мест в банковском секторе

Цель мероприятия - активизация работы Киевского городского центра занятости с банковскими учреждениями, обсуждение вопросов по созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и сотрудничества с учебными заведениями по подготовке кадров и трудоустройство киевлян.

Заседание состоится 10 апреля 2013 года, в информационном агентстве «Наш продукт», по адресу г. Киев, ул.Старокиевская, 10-Г, начало - в 10 часов. Организатор мероприятия - КГЦЗ.

Среди участников - руководители и специалисты столичной службы занятости, Киевской городской государственной администрации, банков города Киева, ИТ-компаний, учебных заведений, готовящих специалистов для ИТ-сектора. В частности: Виктор Сухомлин - директор КГЦЗ, Александр Фельдман - представитель Ассоциации ИТ-компаний, Юлия Безрукова - директор компании «Альмотек» Александр Федотов - представитель компании Cryptera в странах СНГ и Европы, Олег Илларионов - директор Учебно-научного института информационных и коммуникационных технологий университета экономики и права «КРОК», Александр Корченко - профессор, заведующий кафедрой безопасности информационных технологий Национального авиационного университета и другие.

От банков в работе круглого стола примут участие представители Национально банка Украины, Приват-банка, Альфа-Банка, ВТБ, банков «Финансы и Кредит», «Национальный Кредит», «Народный Капитал», Укринбанка, Терра-банка и других. К обсуждению предложены такие вопросы, как возможность внедрения новых технологий в банковском секторе, проблемы подготовки специалистов по обслуживанию и эксплуатации новых систем, порядок подбора и обучения кадров, взаимодействие заинтересованных сторон при этом и при трудоустройстве специалистов в банковской отрасли. Темы внеплановых выступлений от специалистов столичной службы занятости: «Сотрудничество с банковскими учреждениями Киева - текущее состояние и перспективы в создании новых рабочих мест и трудоустройстве киевлян», «Льготы для предприятий, создающих новые рабочие места», «Возможности КГЦЗ по обучению соответствующих специалистов на требование работодателей »,« Характеристика соискателей работы, которые обращаются к КГЦЗ и перспективы их трудоустройства в банковский сектор »,« Диагностика и подбор соответствующих кадров ИТ-направленности для банковского сектора ». Представители банков расскажут о технологии криптозащиты и уровень мошенничества, о требованиях к подготовке специалистов, которые внедряют новые технологии и обслуживают новые системы, о соответствии банковских технологических систем действующему законодательству Украины и т.д. А от представителей IT-сектора ожидаются выступления относительно новых требований к трудовым ресурсам, тенденций их развития в ИТ-компаниях с учетом внедрения инновационных технологий, новых клавиатур для банкоматов и перспектив их внедрения, о новых рыночных требований к квалификации специалистов.

По вопросам участия в заседании обращайтесь в отдел информации, связей с общественностью и СМИ центра занятости по тел. / Факс (044) 537-6088 или e-mail kmcz002@p5com.com. Об аккредитации на мероприятие представителям СМИ советуем обратиться по телефонам (044) 593-6144 или (096) 920-3336, или по электронной почте e.raichenko @ ianp.com.ua.