«Свобода» заявляет о победе своих кандидатов на львовских выборах

00:56, 09 апреля 2013
Политика
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Во всех четырех избирательных округах, где ВО "Свобода" выдвинула своих кандидатов на промежуточных выборах во Львовский областной совет, «свободовцы» получили убедительную победу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», таковы данные параллельного подсчета голосов, который проводил областной избирательный штаб ВО "Свобода".

В частности, в избирательном округе №2 Львова «свободовец» Иосиф Сытник набрал 72% голосов, в избирательном округе №19 (Бродовский район) Юрий Шаваров получил 54,21%, в избирательном округе №20 (Бродовский район) Роман Ковальчук набрал 71,73%, в избирательном округе №34 (Каменка-Бугский район) Михаила Костюка поддержали 48,6% избирателей.

В пресс-службе напомнили, что 7 апреля состоялись промежуточные выборы депутатов Львовского облсовета в одномандатных мажоритарных избирательных округах № 2 (город Львов) № 19, 20 (Бродовский район), № 24 (Городокский район), № 34 (Каменка-Бугский район), № 47 (Сколевский район), № 58 (Яворовский район).

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