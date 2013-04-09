«Свобода» заявляет о победе своих кандидатов на львовских выборах
Во всех четырех избирательных округах, где ВО "Свобода" выдвинула своих кандидатов на промежуточных выборах во Львовский областной совет, «свободовцы» получили убедительную победу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», таковы данные параллельного подсчета голосов, который проводил областной избирательный штаб ВО "Свобода".
В частности, в избирательном округе №2 Львова «свободовец» Иосиф Сытник набрал 72% голосов, в избирательном округе №19 (Бродовский район) Юрий Шаваров получил 54,21%, в избирательном округе №20 (Бродовский район) Роман Ковальчук набрал 71,73%, в избирательном округе №34 (Каменка-Бугский район) Михаила Костюка поддержали 48,6% избирателей.
В пресс-службе напомнили, что 7 апреля состоялись промежуточные выборы депутатов Львовского облсовета в одномандатных мажоритарных избирательных округах № 2 (город Львов) № 19, 20 (Бродовский район), № 24 (Городокский район), № 34 (Каменка-Бугский район), № 47 (Сколевский район), № 58 (Яворовский район).