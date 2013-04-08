Луценко уговаривает жену не сдавать мандат

Об этом он заявил в прямом эфире ТВi, передает Украинская правда.

"Ира говорит: "Я так хочу уйти из депутатов". Говорю: "Ира, ты не имеешь права по одной простой причине - ты пошла туда не для того, чтобы вытащить одного Луценко", - рассказал экс-министр.

"Ты такой опыт и для меня... Даже для меня есть определенная часть удивления - хотя я знал, что у меня лучшая жена... Но есть часть удивления о том, как она вписалась в политическую деятельность", - сказал Луценко.

"Теперь ее задача - так же помочь другим людям... Теперь она обязана так же, как помогла мне, помочь другим людям, которые находятся в несправедливости, в беде, возможно, в катастрофе", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины В.Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука.