Тимошенко хочет видеть Луценко на этой неделе

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поблагодарила мировых лидеров и парламентариев демократических стран за усилия, направленные на освобождение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Ю.Тимошенко.

«Я также выражаю благодарность всему демократическому миру, лидерам и парламентам ЕС, США, Канады, ПАСЕ, ОБСЕ, Советы Европы, украинской диаспоре, президентам Пэту Коксу и Александру Квасневскому и всем-всем за последовательную и самоотверженную поддержку демократии и европейских ценностей в Украине; за четкую позицию, направленную против политических преследований, за освобождение Юры», - заметила Ю.Тимошенко.

По ее мнению, все понимают, что если бы не их непреклонная позиция относительно освобождения политзаключенных, то «не состоялось бы никакое помилование Юрия Луценко». «Его продолжали бы бесконечно судить, чтобы увеличивать сроки заключения. И самое главное - если бы не защита демократического мира, то в Украине уже были бы сотни политзаключенных, включая всех ведущих оппозиционеров», - считает Ю.Тимошенко.

По ее убеждению, мировые лидеры и парламентарии демократических стран не только помогли освободить Ю.Луценко, но и сделали невозможным силовой разгром всего демократического лагеря и сохранили шанс Украины на европейское будущее.

Обращаясь к Ю.Луценко, Ю.Тимошенко отметила: «Твое освобождение - это большое событие для патриотической, европейской и демократической Украины. Я счастлива, что ты вернулся домой, имеешь возможность обнять свою семью. Они у тебя настоящие бойцы. Твоя семья, так же, как и ты, сильная и преданная Украине».

Она также выразила надежду, что, восстановив здоровье, Ю.Луценко сможет усилить борьбу оппозиции за Украину, за справедливость и будет помогать защищать украинцев.

Кроме того, Ю.Тимошенко сообщила, что сегодня передала заявление о свидании с ним на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе – бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука.