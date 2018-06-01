Помилование – не значит реабилитация. Хроника судебных дел против Луценко

Информация о помиловании шестерых заключенных, включая экс-министра МВД Юрия Луценко и экс-министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука появилась в воскресенье, 7 апреля. Соответствующий Указ президента — реакция на прошение о помиловании уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Сам Луценко неоднократно заявлял, что не намерен просить главу государства о помиловании. «Просить помилования у президента Януковича я не буду. Мне не в чем каяться», - написал экс-министр МВД в своем блоге. Такая принципиальность со стороны заключенного была связана с тем, что он не считал себя преступником. «Я не совершал инкриминируемых мне преступлений, а приговоры украинских судов считаю исключительно политической расправой, которая не имеет ничего общего с правосудием», - отметил он и подчеркнул, что освобождение будет логичным лишь по состоянию здоровья либо по решению Европейского суда по правам человека.

Неудобный министр

Злоключения Луценко начались «с легкой руки» тогда еще президента Украины Виктора Ющенко. Первое обвинение в нецелевом использовании бюджетных средств в размере 500 миллионов гривен прозвучало 23 февраля (в день рождения Виктора Андреевича) 2007 года из уст преемника Луценко — министра МВД Василия Цушко. Уже через неделю Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против советника президента страны Юрия Луценко, обвинив его в злоупотреблении служебным положением. Экс-министра обвиняли в незаконной выдаче подчиненным огнестрельного оружия. В конце марта 2007 года Подольский районный суд столицы отменил постановление Генпрокуратуры. Однако накануне Луценко был освобожден с должности советника Президента Ющенко.

Тем не менее, Юрий Виталиевич не опустил рук и посвятил себя созданию нового общественного движения «Народная самооборона». Главные цели организации, по словам самого Луценко, - роспуск парламента и отставка правительства. Для реализации этих целей планировалось провести весной 2007 года масштабную всеукраинскую акцию - «Марш справедливости». Но не сложилось.

20 марта 2007 года в квартире Луценко был проведен обыск, а с него была взята подписка о невыезде. По словам экс-министра, целью таких действий со стороны властей была попытка сделать невозможным его передвижение по Украине. Но уже в декабре 2007 года Луценко снова был назначен на должность министра внутренних дел в составе второго Кабмина Юлии Тимошенко. Эта каденция в должности министра продлилась до января 2010 года и сопровождалась рядом скандалов. Как внешних — стычкой с мэром Киева Леонидом Черновецким, так и внутренних — критикой избирательных списков БЮТ.

Фактор Ющенко

В ноябре 2010 года Юрию Луценко предъявили обвинение в завладении госимуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и в превышении служебных полномочий. 26 декабря 2010 года экс-министр был задержан Службой безопасности Украины. А на следующий день Печерский районный суд столицы санкционировал арест Юрия Луценко и приговорил его к аресту сроком на два месяца. Луценко был помещен в Лукьяновский СИЗО.

Помимо вышеуказанных обвинений, роль экс-министра начали проверять в деле об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко. Вскоре Луценко обвинили в незаконном продолжении слежки по делу об отравлении Ющенко.

Плохое здоровье в тюрьме не помеха

За время своего заключения Юрий Луценко испробовал все возможные способы борьбы с режимом. В январе 2011 года он обжаловал свой арест в Европейском суде по правам человека. Однако в этом же месяце экс-министру предъявили новые обвинения в нарушении постановления правительства от 2008 года об ограничении трат в госструктурах в связи с кризисом.

В апреле 2011 года, после решения Апелляционного суда Киева о продлении ареста для экс-министра до пяти месяцев, Юрий Луценко начал бессрочную голодовку. А в мае того же года экс-министра перевели из СИЗО в больницу для медицинского обследования. Тем не менее, несмотря на плохое состояние здоровья, Луценко присутствовал в суде на слушании уголовного дела, отказался от голодовки и снова был направлен в СИЗО. В сентябре суд дал разрешение на дополнительное обследование состояния здоровья Луценко за пределами СИЗО. Сообщалось, что у экс-министра был обнаружен цирроз печени.

Однако медицинские работники, сделавшие обследование, оценили состояние обвиняемого как удовлетворительное. 27 сентября 2011 года суд отклонил ходатайство защиты Юрия Луценко о его срочной госпитализации.

Свидетелей нет, а срок – есть

В ходе судебного разбирательства Юрий Луценко и его адвокаты неоднократно подавали ходатайства об отводе судей, изменении меры пресечения и вызова на судебное заседание в качестве свидетелей целого ряда высокопоставленных чиновников. Кроме того, во время судебных слушаний, практически все свидетели в деле Луценко категорически отказались от своих показаний, данных ими на досудебном следствии. Более того, потерпевшие в деле перестали считать себя таковыми.

Генеральная прокуратура начала проверять факты давления на свидетелей со стороны защиты. И в феврале 2012 года государственное обвинение попросило суд назначить Луценко наказание в виде лишения свободы сроком четыре года. И уже 27 февраля 2012 года Печерский районный суд Киева признал экс-министра МВД Украины Юрия Луценко виновным в превышении служебных полномочий и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Луценко подал апелляцию. Однако в мае 2012 года апелляционный суд столицы отказался удовлетворить жалобу Луценко на приговор Печерского суда.

3 июля 2012 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест экс-главы МВД Украины. Но Печерский районный суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Луценко в незаконном продлении слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка в рамках расследования дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко. 17 августа того же года Луценко признали виновным в служебной халатности в рамках второго уголовного дела. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. По украинскому законодательству, больший срок поглощает меньший, поэтому тюремный срок экс-главы МВД оставили без изменений и Луценко этапировали в Менскую колонию в Черниговской области. В колонии состояние здоровья экс-министра не улучшилось. 20 января 2013 года Луценко был доставлен из колонии в больницу в Киеве, где ему, по словам медиков, успешно провели рекомендованную врачами операцию по удалению полипов в кишечнике. В феврале 2013 года суд отказал Юрию Виталиевичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Помилование

Тем временем, президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов рассмотреть вопрос о помиловании Луценко, если его кассационная жалоба на приговор будет отклонена. Собственно, 3 апреля решением Высшего специализированного суда Украины, приговор Луценко остался в силе. После этого, о помиловании Луценко к главе государства обратилась уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Не успел Юрий Луценко оказаться на свободе, как со всех сторон ему начали пророчить будущее в украинской политике — от фактора раскола объединенной оппозиции до радужного президентства. «Освобождение Луценко создаст массу проблем в не стройных рядах оппозиции. Это усилит противостояние за лидерство», - считает политолог Юрий Романенко.

Что касается президентской кампании, сам бывший заключенный, в одном из первых интервью после выхода из колонии заявил: президентских абмиций не имею. «Хочу особенно подчеркнуть, у меня нет никаких амбиций на президентскую кампанию 2015 года. Моя деятельность будет направлена на поддержку тех кандидатов демократических сил, которые уже проявились в обществе», - отметил он.

В любом случае, по словам Луценко, он из политики не уходил. И, в дальнейшем, будет работать на перспективу.

Татьяна Урбанская