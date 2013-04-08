Эксперт: Впервые за три года Тимошенко признала Януковича Президентом

Такое мнение высказал председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко, комментируя письмо Тимошенко к Януковичу, сообщает РБК-Украина.

«Ее письмо к Януковичу действительно отличалось от всех ее предыдущих. Фактически можно сказать, что впервые за три года Юлия Тимошенко признала Януковича Президентом, и, соответственно, обращалась к нему, как к главе государства», - сказал Бондаренко.

Признаком этого, по словам эксперта, является уважительная тональность письма, которую ранее не допускала Тимошенко. «Это письмо написано не в такой истерической тональности, которая была присуща ей в последние годы. Тут уже были спокойные и мудрые рассуждения. Это говорит о том, что она решила поменять тактику и теперь хочет его задушить в объятиях. Думаю, теперь она каждую неделю будет отправлять ему такие ласковые письма, где будет давать советы как старший товарищ, рассказывать, как бы она в той или иной ситуации поступила», - отметил Бондаренко.

Он полагает, что и в дальнейшем экс-премьер будет доказывать, что она - самый конструктивный политик в стране. «То, в чем ее больше всего обвиняли - отсутствии конструктива - она решила использовать как оружие. Она это учла, и теперь будет доказывать, что она самый конструктивный политик. Так Юлия Владимировна хочет остаться в политике в условиях, когда ее предали все», - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Тимошенко написала Януковичу письмо, в котором призвала Президента не подписывать законы, которые были приняты на «выездном» заседании Верховной Рады на ул. Банковой. При этом Тимошенко отметила, что подобная ситуация уже имела место в истории Украины, когда их парламентское большинство сделало то же самое - покинуло сессионный зал и отдельно от парламентской оппозиции принимало решения в Украинском доме.