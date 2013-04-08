Депутаты вышли из «Батькивщины» из-за кризиса в оппозиции – политолог

Об этом он сказал в эфире программы «Власний погляд» на телеканале «Рада».

«Когда парламентский кризис дошел до определенного пика, и напряжение долго держится высокое, начинается то, что называется «усталость металла». Некоторые оппозиционные депутаты не выдерживают, выходят из фракции. Теперь уже Анатолий Гриценко угрожает также выйти из партии, поскольку считает, что решения оппозиции принимаются без обсуждения с депутатами. Я думаю, что это проявление некоторых кризисных тенденций внутри самой оппозиции», – сказал политолог.

Фесенко считает, что причин выхода депутатов из рядов «Батькивщины» несколько.

«Я думаю, что здесь несколько причин срабатывает. Во-первых, некоторых из депутатов, которые сейчас перешли в парламентское большинство, давно определили как слабое звено оппозиции. Во-вторых, есть неудовлетворение многих оппозиционных депутатов внутренней ситуацией в «Батькивщине». Например, Олег Канивец давно обращался к Яценюку и Турчинову с просьбой решить его проблему. В обоих случаях лидеры оппозиции не упредили возможных последствий», – считает эксперт.

Политолог также убежден, что в нынешней ситуации оппозиция не способна мобилизовать людей на массовые акции протеста.

«Мы уже увидели, что во вторник с темой киевских выборов оппозиционная акция не совсем сработала. И в будущем ее ждет фиаско», – уверен Фесенко.