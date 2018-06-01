Вехи недели. Столица на паузе, казуистика в действии и возвращение Луценко

Минувшая неделя показала, что организованность и согласованность действий парламентской оппозиции больше напоминает хорошую мину при плохой игре. Попытка подтолкнуть назначение выборов киевского мэра (без обнародованного согласованного кандидата от демократических сил) обернулась немногочисленным митингом у парламентских стен, «политическими снежками», вынудившими оправдываться лидеров оппозиции, включая Юлию Тимошенко, и контрударом со стороны власти.



Стремление Партии регионов любой ценой продемонстрировать работоспособность парламента не имело бы шансов на реализацию без содействия коммунистов. Петр Симоненко словно переживает вторую политическую молодость, торгуя марксистской принципиальностью направо и налево. Сначала фракция КПУ недодала голоса оппозиции за назначение выборов мэра столицы, а буквально черед день ее представители вместе с «регионалами» дружно отправились на Банковую проводить собрание депутатов, как-то непринужденно переросшее в заседание парламента. Ловкость рук, согласие группы депутатов, которых было решено считать за 244 депутатских «штыка», отсутствие контроля со стороны прессы и оппозиции – и праздник законотворчества прошел, пусть и без оваций. Правда, коммунисты отказывались голосовать за законопроекты по евроинтеграции, а десяток «регионалов» играл роль сторожей заседания, но упоение возвращением депутатского корпуса к голосованию позволило не обращать внимания на мелочи. В частности, на регламентную норму: решение о проведении заседания парламента за пределами сессионного зала большинство от депутатского корпуса должно принимать по адресу Грушевского, 5, а не на Банковой, 6-8.

Есть основания полагать, что за непреодолимым желанием «сделать монтаж, ускорив процесс» парламентариев стоял Сергей Арбузов, ищущий методом тыка рычаги влияния на законодателей в качестве куратора сотрудничества с Верховной Радой. Интересно, что одним из результативных решений стало перераспределение государственных расходов на сумму более 7 миллиардов гривен. Впрочем, подобные достойные Дэвида Копперфилда манипуляции с государственными деньгами происходят в парламенте уже не впервые.

Чтобы оппозиционерам не было скучно, и они не зацикливались исключительно на рассуждениях о парламентском путче, новоявленные «большевики» «порадовали» противников четырьмя депутатскими заявлениями о выходе из фракции «Батькивщина». По странному стечению обстоятельств «сердечные» ряды покидают парламентарии, попавшие туда по квоте «Фронта змин» и ранее не замеченные в активной оппозиционной деятельности. При этом сам Арсений Яценюк комментирует ситуацию с таким видом, будто никогда этих людей не знал. Даже уход в самостоятельное плавание соратника Анатолия Гриценко Олега Канивца и вотум доверия, высказанный Арсению Петровичу соратниками по фракции, не смогли подсластить пилюлю. Яценюк обвиняет в расшатывании «Батькивщины» Виктора Януковича и Андрея Клюева, видимо, исключительно по причине скромности не упоминая о собственной роли в этом процессе.

На вероломные действия Партии регионов ее оппоненты решили ответить проведением массовой акции в Киеве, правда, не сразу согласовав дату ее проведения. Похоже, опять согласовывали всплеск оппозиционного протеста с графиком Виталия Кличко. Прочувствовав организационную слабость оппозиции, Виктор Янукович решил ее усилить, с непривычной оперативностью приняв решение о помиловании Юрия Луценко. Экс-министр внутренних дел буквально у ворот Менской колонии заявил, что не имеет президентских амбиций, и будет поддерживать кандидата от демократических сил. Создалось впечатление, что известию об освобождении Луценко люди, называющие себя его единомышленниками и побратимами, радовались как-то натужно. Думаю, они понимают, что после двухлетней отсидки по высосанному из пальца обвинению бывший лидер «Народной самообороны» получил уникальный опыт, который может использовать в разрез с нынешним оппозиционным трендом. Впрочем, подождем действий и заявлений самого Юрия Витальевича, еще из-за решетки обнародовавшего собственное видение алгоритма создания Третьей украинской республики.

Евгений Магда