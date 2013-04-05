В Черниговской области паводковые воды затопили дороги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в области.

Согласно сообщению, на сегодняшний день подтоплено несколько участков автодорог в Варвинском районе. Из-за резкого потепления и образования большого количества талой воды, которая сбегает с полей, на 9 км автодороги Варва–Хукаловка-Подол произошел размыв дорожного полотна протяжностью 3 м. Ширина перелива составляет 100 м.

На этом участке движение для автомобильного транспорта закрыто, обеспечено пешеходное сообщение понтонным настилом. Установлены соответствующие дорожные знаки. Транспортное сообщение осуществляется по автодороге Варва–Дигтяри–Савинцы–Горобиевка-Подол-Хукаловка-Брагинцы. Для предотвращения подтопления автодороги устроена дамба из мешков с песком.

В результате резкого таяния снега и накопления значительного объема воды в понижениях рельефа местности на 25 км автодороги Прилуки-Варва-Сребное-Обухов (окраина с. Журавлиха Варвинского района) произошел перелив дорожного полотна, что привело к подтоплению частных хозяйств и прилегающей территории в с. Журавлиха по ул. Независимости. Ширина перелива составляет 150 м. С целью предотвращения подтопления домов и разрушения дорожного полотна устроена дамба из мешков с песком. Поток воды направлен под автодорогой в водостоки.

Также произошло частичное подтопление автодороги Варва-Брагинцы-Хукаловка. На указанном участке дороги закрыто движение для грузового транспорта. Частично подтоплена автодорога Варва-Леляки-Дегтяри. Ширина перелива составляет 50 м.

Вчера в с. Советская Слобода Черниговского района в результате резкого таяния снега уровень воды в пруде поднялся до критических значений, что создало угрозу подтопления жилых домов. Для понижения уровня воды в пруде и спуске лишней воды прокопан вспомогательный канал к р. Билоус.