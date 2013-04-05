У Януковича угрожают увольнять чиновников, которые «не повернулись лицом к людям»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель главы Администрации Президент Сергей Ларин, комментируя ход выполнения поручений Президента Украины Виктора Януковича относительно проработки обращений граждан, которые поступили в рамках украинского проекта “Диалог со страной”.

“Мы сегодня отработаем новую систему электронного учета, чтобы у нас была общая база. И если человек обращается, то мы бы увидели, куда уже этот человек обращался. Я думаю, что у нас, у Администрации Президента, есть такой серьезный рычаг - просто увольнение тех чиновников с работы, которые еще не повернулись лицом к людям”, - сказал он.

С.Ларин сообщил, что в целом на “горячую линию” проекта “Диалог со страной” поступило 21 тыс. 162 звонка, по результатам которых было зарегистрировано 16 тыс. 438 обращений. Из них, в соответствии с принадлежностью, органам власти на рассмотрение направлено 12 тыс. 167 обращений. А на 4 тыс. 271 обращение граждане получили консультации непосредственно от специалистов правительственного контактного центра.

По состоянию на 1 апреля органами государственной власти из принятых 12 тыс. 167 обращений предоставлено 10 тыс. 917 письменных ответов о состоянии решения затронутых вопросов.

Среди зарегистрированных обращений граждан самыми многочисленными были обращения от жителей города Киева, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей.

Обращения были на тему пенсионного обеспечения (1 тыс. 698), социальной защиты населения (1 тыс. 606), правосудия (1 тыс. 135), аграрной политики и земельных отношений (586), жилищной политики (595), благоустройства и строительства (526), образования и науки (218).

“Глава государства поставил перед нами четкую задачу тщательным образом рассмотреть каждый вопрос и обеспечить со стороны власти надлежащую помощь людям по вопросам, которые они задавали”, - сказал С.Ларин.

Он, в частности, отметил, что среди таких вопросов есть глобальные и системные, которые нуждаются в изменениях в законодательстве, изменениях в бюджетах всех уровней. Но люди должны получить четкий ответ, когда, как и кто будет решать эти вопросы, подчеркнул С.Ларин.