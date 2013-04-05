У Януковича угрожают увольнять чиновников, которые «не повернулись лицом к людям»

14:50, 05 апреля 2013
Политика
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В Администрации Президента не исключают увольнения чиновников, которые еще “не повернулись лицом к людям”.

В АП нарабатывает базу тех, кто стоит к людям не лицом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель главы Администрации Президент Сергей Ларин, комментируя ход выполнения поручений Президента Украины Виктора Януковича относительно проработки обращений граждан, которые поступили в рамках украинского проекта “Диалог со страной”.

“Мы сегодня отработаем новую систему электронного учета, чтобы у нас была общая база. И если человек обращается, то мы бы увидели, куда уже этот человек обращался. Я думаю, что у нас, у Администрации Президента, есть такой серьезный рычаг - просто увольнение тех чиновников с работы, которые еще не повернулись лицом к людям”, - сказал он.

С.Ларин сообщил, что в целом на “горячую линию” проекта “Диалог со страной” поступило 21 тыс. 162 звонка, по результатам которых было зарегистрировано 16 тыс. 438 обращений. Из них, в соответствии с принадлежностью, органам власти на рассмотрение направлено 12 тыс. 167 обращений. А на 4 тыс. 271 обращение граждане получили консультации непосредственно от специалистов правительственного контактного центра.

По состоянию на 1 апреля органами государственной власти из принятых 12 тыс. 167 обращений предоставлено 10 тыс. 917 письменных ответов о состоянии решения затронутых вопросов.

Среди зарегистрированных обращений граждан самыми многочисленными были обращения от жителей города Киева, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей.

Обращения были на тему пенсионного обеспечения (1 тыс. 698), социальной защиты населения (1 тыс. 606), правосудия (1 тыс. 135), аграрной политики и земельных отношений (586), жилищной политики (595), благоустройства и строительства (526), образования и науки (218).

“Глава государства поставил перед нами четкую задачу тщательным образом рассмотреть каждый вопрос и обеспечить со стороны власти надлежащую помощь людям по вопросам, которые они задавали”, - сказал С.Ларин.

Он, в частности, отметил, что среди таких вопросов есть глобальные и системные, которые нуждаются в изменениях в законодательстве, изменениях в бюджетах всех уровней. Но люди должны получить четкий ответ, когда, как и кто будет решать эти вопросы, подчеркнул С.Ларин.

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