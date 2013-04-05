В ПР уверены, что голосование за недоверие Кабмину не имеет правовой силы

«Обратите внимание, что львиная доля проголосовавших против политики правительства комитетов – самые малочисленные по количеству депутатов. К примеру, в нашем большом комитете по вопросам финансов и банковской деятельности подобный вопрос даже не выносился на обсуждение, все понимали, что за него никто не проголосует. Второй момент – большинство в этих комитетах составляют оппозиционеры. Так что считать репрезентативным голосование 7 небольших комитетов с большинством в лице оппозиции не стоит», – считает депутат.

Политик убежден, что упомянутые голосования комитетов против политики Кабмина не имею правовой силы.

«Правовой силы голосования не имеют, это политическое решение, не более. Но вопрос не в этом. Давайте проведем анализ – из 30 комитетов проголосовали против Кабмина 7, то есть порядка 25%. В свою очередь, это даже меньше, чем представительство оппозиции в Верховной Раде. Получается, что 75% депутатов тем или иным образом поддерживают курс правительства, в том числе немало их и в рядах оппозиции», – говорит Лукьянов.

В связи с этим, по его мнению, уже в ближайшем будущем депутаты могут продолжить выход из рядов оппозиционных фракций.

«Эта тенденция говорит о том, что люди, которые формально имеют отношение к оппозиции, но, к примеру, не поддерживают голосование против Кабмина, а также видя ее неконструктивную позицию, отсутствие сплоченности, будут выходить из рядов меньшинства», – констатирует нардеп.

Напомним, что ранее 7 парламентских комитетов проголосовали за выражение недоверия Кабинету министров. Оппозиция практически во всех этих комитетах имеет большинство.