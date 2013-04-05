В ЕЦ называют нынешние события государственным переворотом

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении коллегии лидеров «Единого Центра».

В партии считают, что ответственность за эти действия будут нести персонально руководство Верховной Рады и народные депутаты, которые принимают участие в заседании.

Законом «О Регламенте Верховной Рады Украины» четко указывается место проведения заседаний парламента и процедура принятия решения о проведении заседаний за пределами сессионного зала. «Поэтому любые попытки действовать вопреки Регламенту являются антизаконными, подпадают под понятие узурпации власти и предусматривают ответственность в соответствии со статьями Уголовного кодекса», - отметили в «Едином Центре».

Коллегия лидеров партии убеждена, что разработчики сценария раскола парламента находятся за пределами Верховной Рады. Их основной целью является дискредитация парламента и превращение Украины в авторитарное государство, граждане которого будут лишены любых демократических механизмов влияния на власть.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля депутаты от оппозиции заблокировали работу парламента после нерезультативного голосования за постановление о назначении выборов в Киеве на 2 июня.

Сегодня в помещении комитетов ВР на улице Банковой председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сначала объявил собрание депутатов, а затем открыл пленарное заседание парламента. Для участия в заседании зарегистрировались 244 провластных депутата.