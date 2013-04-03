Адвокаты Луценко увидели позитив в приговоре Высшего спецсуда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после судебного заседания сообщил адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин.

“Что сегодня позитивное — мы исчерпали возможности национальной защиты, мы вот решение направим в Европейский суд (по правам человека) и будем ожидать его решения”, - сказал адвокат.

Он назвал сегодняшнее решение Высшего спецсуда “приговором не Ю.Луценко, а правосудию Украины”.

“Никакие доводы в этом судебном заседании, как и в других судебных заседаниях, не имеют никакого значения. Решение принимается не в зале судебного заседания, а в других кабинетах, в которых защита не присутствует”, - отметил И.Фомин.

По его словам, решение суда об уменьшении суммы возмещения МВД убытков, якобы причиненных Ю.Луценко во время организации празднования Дня милиции в 2008-2009 годах, - это лишь исправление технической ошибки, которую допустил суд первой инстанции.

Вместе с тем И.Фомин заметил, что у адвокатов появилась определенная надежда на то, что “что-то позитивное произошло”, когда они услышали слова «кассационную жалобу Луценко удовлетворить частично».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор экс-министру внутренних дел Украины Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях, таким образом, экс-министр будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии до конца четырехлетнего срока, который истекает в 2014 году.

Согласно решению, суд не удовлетворил кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко.

В то же время в своем постановлении суд подчеркнул, что кассационная жалоба на приговор Ю.Луценко подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения причиненных МВД Украины убытков с 643 до 609 тыс. грн. По другой части кассационной жалобы приговор оставлен без изменений.

Также своим постановлением Высший спецсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор бывшему водителю экс-министра Леониду Приступлюку.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконный прием на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также очень дорогое празднование Дня милиции в 2008-2009 годах.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненный вред) с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.Луценко Л.Приступлюка и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.

16 мая 2012 г. Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.