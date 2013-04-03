Луценко отвезли обратно в Менскую колонию

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь Фомин.

“Они его эти последние дни возят туда-сюда, завтра опять привезут на суд”, - сказал И.Фомин.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор экс-министру внутренних дел Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.

Таким образом экс-министр будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии до конца четырехлетнего срока, который истекает в 2014 году.

В то же время суд в своем постановлении отметил, что кассационная жалоба на приговор Ю.Луценко подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения нанесенного МВД Украины ущерба с 643 до 609 тыс. грн.

Завтра Высший спецсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу об организации незаконной слежки.