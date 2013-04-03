Луценко отвезли обратно в Менскую колонию
Экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко после заседания Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который рассматривал кассацию на приговор экс-министру, отвезли в Менскую исправительную колонию.
Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь Фомин.
“Они его эти последние дни возят туда-сюда, завтра опять привезут на суд”, - сказал И.Фомин.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор экс-министру внутренних дел Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.
Таким образом экс-министр будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии до конца четырехлетнего срока, который истекает в 2014 году.
В то же время суд в своем постановлении отметил, что кассационная жалоба на приговор Ю.Луценко подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения нанесенного МВД Украины ущерба с 643 до 609 тыс. грн.
Завтра Высший спецсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу об организации незаконной слежки.