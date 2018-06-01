Размножение «тушкованием»

Как назло, помощники депутатов-оппозиционеров и представители СМИ подхватили идею травли депутатов-«пианистов» с завидным энтузиазмом: наблюдатели из ложи прессы осуществляют фото- и видеофиксацию голосования, и нажать кнопку за себя и того парня, даже прикрывшись планшетом или, по старинке, газетой, - не получается. Однако и обеспечить присутствие всех народных депутатов в сессионном зале не выходит. Дисциплина дисциплиной, но и бизнес когда-то нужно делать.

Как показали предыдущие созывы парламента, решить эту проблему можно достаточно просто. Но дорого.

«Золотая акция» коммунистов

Первый вариант: разыграть «золотую акцию» политических карликов. В нынешнем составе Верховной Рады — это коммунисты. «В Верховной Раде есть целая фракция «тушек» - КПУ. Как когда-то главными предателями были социалисты, так сегодня — коммунисты», - заявил УНИАН народный депутат Олег Ляшко.

По его мнению, если из оппозиции или из внефракционных мажоритарщиков Партия регионов пытается переманить единичных людей, то КПУ готова продаться полностью. «Но сегодня они слишком много хотят за свои голоса, поэтому Партия регионов ищет других «тушек», более сговорчивых», - считает парламентарий. И в этом, по словам депутата, провластному большинству помогает СБУ и прокуратура.

В целом, перманентные торги и интриги в депутатском корпусе для продавливания того или иного вопроса — не новость. Однако сегодня коммунисты ведут «переговоры» с регионалами, буквально, на грани фола. «Коммунисты временно отказались голосовать вместе с Партией регионов... Они очень рискуют, если будут продолжать отстраняться от большинства. Может возникнуть вопрос роспуска парламента», - отметил руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Действительно, народные депутаты от Партии регионов уже не первый день «прощупывают почву» по вопросу потенциальных перевыборов Верховной Рады. Да, это сегодня никому не выгодно. Не выгодно, в первую очередь, мажоритарщикам от власти, вбухавшим в избирательную кампанию-2012 немалые средства. С другой стороны, если парламент будет оставаться недееспособным, то для Партии регионов есть один путь — перевыборы. Причем, полностью по мажоритарке. «Это не наша позиция, на нас ее толкают... Если такая необходимость возникнет, то мы это обеспечим», - уже несколько раз заявлял глава фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Не выгодно такое положение вещей и коммунистам, которые вряд ли поддержат соответствующие изменения в избирательное законодательство. Тем самым, толкая Партию регионов на еще более радикальные шаги. Ведь «в рукаве» у провластной фракции есть еще закон о референдуме. И ничто не помешает провести его так, как это выгодно Банковой. То есть, переизбрать парламент по мажоритарке, перед этим отменив депутатскую неприкосновенность и сократив депутатский корпус. «Если оппозиция не хочет работать, значит, люди на референдуме скажут свое слово, парламент надо сокращать, переходить на мажоритарную систему и работать с теми, кто хочет в парламенте работать», - заявила еще в феврале народный депутат от Партии регионов Анна Герман.

По ее словам, это ее личное мнение, а не позиция фракции. Однако подобными мнениями «грешат» и глава Партии регионов в парламенте Александр Ефремов, и бессменный (до недавнего времени) «дирижер» Верховной Рады Михаил Чечетов. «Сегодня режим активно готовится к окончательной ликвидации народовластия путем проведения в августе (в «мертвый сезон») так называемого «референдума по народной инициативе», где рядом с пустым набором традиционного популизма будет попытка протолкнуть выборы президента в один тур и создание двухпалатного парламента. Где верхняя палата, де-факто, будет назначаться, а нижние – избираться по стопроцентной мажоритарке», - написал у себя на страничке в социальной сети Facebook народный депутат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко.

Но понимают ли угрозу коммунисты? Реалии нынешнего парламентского кризиса демонстрируют их пока еще сговорчивость со своими «старшими» по большинству. Да, с одной стороны, коммунисты потребовали от своих партнеров отменить медицинскую и пенсионную реформы. Но, видимо, в ходе «торгов», обладатели «золотой акции» несколько растеряли свою бескомпромиссность по этим вопросам. Во-первых, об этом свидетельствует тот факт, что представители КПУ очень быстро пошли на уступки Партии регионов и согласились голосовать за законопроект об отмене пенсионной реформы лишь в первом чтении. Во-вторых, помогли регионалам «прокатить» выборы в Киеве, дав оппозиции лишь часть из обещанных голосов. Причину таких уступок озвучил один из депутатов-оппозиционеров: коммунисты выторговали себе две должности в министерстве доходов и сборов. Речь идет о креслах замминистра и начальника департамента, занимающегося работой таможни. «Кроме Степана Дериволкова (замминистра, — УНИАН), главой одного из департаментов Министерства доходов и сборов по предложению КПУ стал Александр Дороховский. Эти люди будут курировать таможню», - пояснил народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль.

Не кнутом, так пряником

Что ж, перемирие между КПУ и ПР достигнуто. Но то, что это временное явление, отрицать не будет никто. Для независимости от коммунистов и полной уверенности в успешных голосованиях за пакет экономических законов, регионалам не хватает десятка два «запасных штыков». Искать их можно только в рядах внефракционных мажоритарщиков и в оппозиции. Все последние голосования за те или иные законы демонстрируют: из 27-ми внефракционных депутатов лишь половина готова сотрудничать с действующей властью. Но «сколотить» из них группу а-ля группа Рыбакова — вполне реально. Тем более, для этого нет ни технических, ни регламентных препятствий. «Внефракционные депутаты вполне могут объединиться, человек 11-15. В большей степени это будет группа, которая будет сотрудничать с провластным большинством», - рассказал УНИАН народный депутат от Партии регионов Андрей Пинчук.

Однако, по его словам, острой необходимости в создании такой группы нет. Во-первых, мажоритарщики просто не могут договориться, так как каждый пытается отстоять свои интересы. Во-вторых, нет ничего плохого в ситуативном голосовании по тем или иным вопросам. «90% законов, которые принимаются, не являются остро политическими. И, если оппозиция не будет становиться в позу, то больше половины законов будет голосоваться составом до 300 депутатов», - считает парламентарий.

Пока же политические вопросы решаются путем договоренностей с КПУ. А по вопросам евроинтеграции к голосованию может подключаться и оппозиция.

Сегодня же «на руку» регионалам играет приближающийся раскол парламентского меньшинства. Все больше депутатов-оппозиционеров выражают недовольство лидером фракции Арсением Яценюком. Однако сам Арсений Петрович, сохраняя хорошую мину при плохой игре, еще на прошлой неделе повернул эту тему иначе. Мол, кто-то якобы кто-то пытается перекупить оппозиционеров. Дескать, их трое, но фамилии называть — не в интересах этих парламентариев. Что ж, можно и не называть. В кулуарах Верховной Рады еще с момента голосования за кандидатуру премьер-министра Николая Азарова в конце прошлого года не скрывают, что «изменниками» могут стать Игорь Скосарь, Виталий Немилостивый или Руслан Сольвар.

Впрочем, одно лишь голосование во вторник за отмену пенсионной реформы приоткрыло «лица» потенциальных перебежчиков. «Список продажных иуд», как назвал их в своем Facebook Олег Ляшко, не так уж мал. Справедливости ради стоит отметить, что часть не голосовавших отсутствовали по достаточно уважительным причинам. Но кое-то, как говорится, «спалился».

Главными причинами «тушкования» в своих рядах в оппозиции считают два фактора. Первый — деньги. Второй — давление. «Депутатов покупали, покупают и будут покупать. Цена вопроса растет. Мне за переход в провластную фракцию предлагали 5 миллионов долларов. Еще два месяца назад я по этому поводу написал заявление в прокуратуру, но пока дело расследуется вяло», - поделился с УНИАН народный депутат от фракции УДАР Сергей Каплин.

В свою очередь, народный депутат от фракции «Батькивщина» Леся Оробец рассказала УНИАН, что на депутатов от оппозиции оказывают колоссальное давление. «Открывают уголовные дела на родственников, преследуют их и пытаются на чем угодно подловить... Способы давления разные. Но у тех, на кого работает вся вертикаль судебной власти и правоохранители, таких способов много», - пояснила она.

При этом парламентарий не исключила, что кто-то не выдержит давления и сломается. «Депутаты тоже люди и у каждого свой порог чувствительности... Последняя неделя показала, что большинства без коммунистов нет. А коммунисты поднимают ставки. Поэтому. если для Партии регионов будет критичным «переломить» несколько голосов, то они это сделают», - подчеркнула Оробец.

В то же время сами депутаты от КПУ считают, что регионалы не будут заниматься «переманиванием единоличных «тушек». «Единоличных «тушек» никто переманивать не будет. Если это случится, то это будут групповые тушки, по 5-10 человек», - рассказал УНИАН народный депутат от КПУ Спиридон Килинкаров.

По его мнению, группы потенциально возможных тушек формируются уже давно. «Сейчас идет процесс брожения. «Тушки» вызревают. Когда «продукт» будет готов, приблизительно 10-15 человек будут принимать решения, выгодные власти», - уверен парламентарий.

Как бы там ни было, практика показывает, что процесс «тушкования» в нынешнем созыве парламента идет тяжело. Но это — необходимость. Изначально, идя на выборы-2012 по смешанной системе, Партия регионов рассчитывала взять большинство «без боя». Однако план не сработал. Во-первых, регионалы набрали меньше мандатов по мажоритарке, чем планировали. Во-вторых, так называемые самовыдвиженцы тоже выступили на этих выборах не так успешно, как это было в 2002 году. Да, реально у Партии регионов в Верховной Раде есть большинство. Его нет физически. «Поэтому следует ожидать новой волны мобилизации депутатов в большинство», - пояснил УНИАН глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По его словам, такая мобилизация, в первую очередь, коснется тех парламентариев, кто будет реально ходить и голосовать. «Но все будет не просто. Особенно, с мажоритарщиками. С одной стороны, многие из них демонстрируют лояльность к власти. А, с другой, — держат большую дулю в кармане», - считает он.

Глава КИУ уверен, что Партии регионов можно забыть про 300 голосов в Верховной Раде. В этом созыве собрать их невозможно. «Даже если кого-то купят или додавят, эффективность таких «тушек» будет стремиться к нулю. Это очень ненадежные «тушки», - подчеркнул он. Более того, те, кого методом кнута и пряника заманили в большинство, сбегут при первой возможности, как только увидят альтернативу на президентских выборах.

Татьяна Урбанская