Избиратели наказали Ющенко за безрезультатный первый год пребывания при власти...

Практически все издания признают, что это первые честные парламентские выборы в Украине.

“Принятый в прошлом году закон о свободе прессы дал СМИ гораздо больше возможностей комментировать и критиковать деятельность министров, но теперь любому украинскому правительству стало значительно труднее скрывать от общественности свои провалы и внутренние дрязги. Зато наконец был достигнут такой уровень прозрачности, благодаря которому можно утверждать, что выборы прошли в справедливой борьбе”, - пишет британская "The Times".

“В Украине завершается самая свободная и честная избирательная кампания в истории государства”, - утверждает чешская "iDNES.cz". С этим согласна и “The Washington Post”.

Практически все издания признают предварительный результат выборов проигрышем для партии Президента, называя его унизительным и катастрофическими для Виктора Ющенко.

“Оппозиция показала достаточно сильный результат, чем подчеркивает два важных факта: во-первых, Оранжевая революция при том, что была многообещающей, немало своих обещаний так и не выполнила, во-вторых, какой бы ни была расстановка сил в будущем парламенте, Украину и в дальнейшем будут раздирать борьба изнутри и давление извне”, - прогнозирует та же "The Times”.

Издание пишет: “Если Ющенко не сможет навести мост между другими оранжевыми, а особенно с непредсказуемой Юлией Тимошенко, то Президенту не останется ничего другого, как делить властные полномочия с силами, пользующимися поддержкой России...

Если же оппозиция сформирует наибольшую фракцию, практически гарантирован возврат в большую политику Виктора Януковича и это, несомненно, будет работать на прекращение “западного курса” оранжевой Украины”.

"The Financial Times" хоть и дает пессимистические прогнозы по формированию оранжевого большинства, но выражает более-менее обнадеживающее предположение, что победа бело-голубых не означает, что курсу укрепления связей с Западом пришел конец.

Американская “The Wall Street Journal" также считает, что избиратели наказали Ющенко за “безрезультатный первый год пребывания при власти, характеризовавшийся замедлением экономического роста, внутренней борьбой в правительстве. А Янукович тем временем изменил российских советников на американских специалистов, и те помогли донести до электората его идеи развития бизнеса и патриотизма”.

“Популизм и ответственное отношение к экономике со стороны премьер-министра, раскол в правительстве, и вот уже рейтинг Президента Виктора Ющенко, героя революции покатился вниз”, - пишет “The Washington Post”.

Большинство изданий прогнозируют парламентские кризисы и осложнения в формировании коалиции. Анализируя отношения с Россией, “The Times” прогнозирует, что Ющенко в будущем придется пожертвовать нынешним главой МИД Борисом Тарасюком.

Некоторые издания совмещают в одной публикации выборы в Украине и недавние выборы в Беларуси. “Не стал ли провал демократии в Беларуси точкой возврата, отходом от того, что было достигнуто успехами революции в Украине и Грузии? Судя по той поспешности, с которой президент Владимир Путин послал приветствие в Минск, и тем попыткам России повлиять на ситуацию в соседних государствах акциями давления и выборочной ценовой политикой, можно допустить несколько иное. Россия так и не добилась успеха в попытках вернуть эти государства под свой контроль”, - пишет чешская "iDNES.cz.

При всем критическом настрое, западные издания не подвергают сомнения достижения Оранжевой революции, подчеркивая, что после нее значительно сократился уровень клановости в госаппарате и что у Украины значительно улучшились отношения из ЕС, США и НАТО. Также, несмотря на проигрыш Президента, западные журналисты призывают поддержать наше государство в демократических реформах и укреплении ее прозападного курса. “Два лица революций: Беларусь и Украина”, - так назвала свою статью американская Christian Science Monitor". Сравнение явно в пользу Украины.