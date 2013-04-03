Янукович обещает карать чиновников за равнодушие к проблемам ветеранов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летней годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-летия победы в ВОВ.

"Равнодушие недопустимо, неисполнение мероприятий (по подготовке к празднованию 70-летия освобождения Украины- УНИАН) в любом виде будем карать. Я говорю откровенно. Мы не допустим того, чтобы любые решения, которые мы принимаем в Организационном комитете, выполнялись из-под палки", - сказал В.Янукович.

По его словам, исполнители, которые не понимают значимости этого вопроса, не должны работать в органах исполнительной власти.

"Пусть идут занимаются бизнесом и фильмы снимают разные, чтобы поиграться в политику. Это сейчас, как говорится, модно", - отметил Президент.