Экс-министра обороны назначили послом Украины в Беларуси
16:42, 03 апреля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Михаила Ежеля Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь.
Янукович сделал Ежеля послом
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
Другим своим указом Президент освободил М.Ежеля от должности своего советника.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2012 года В.Янукович освободил М.Ежеля от должности министра обороны Украины.
24 февраля 2012 года Президент назначил М.Ежеля своим советником.
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