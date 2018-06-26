Грузинский оппозиционер Хаиндрава: Саакашвили надеется только на админресурс

В интервью УНИАН бывший государственный министр Грузии, а ныне представитель неправительственной организации "Институт равноправия" Георгий Хаиндрава рассказал о том, что послыжило причиной выхода грузин на акции протеста против власти и о грядущих выборах президента Грузии.

Георгий Хаиндрава – грузинский политик, общественный деятель, режиссер-документалист. В 2004–2006 годах занимал пост государственного министра Грузии по урегулированию конфликтов. Автор ряда документальных фильмов, получивших награды на грузинских и международных кинофестивалях. Член правления правозащитной организации "Институт равноправия". Получил известность после 9 апреля 1989 года, когда заснял на камеру разгон мирной демонстрации тбилисцев, требовавших независимости Грузии. Активный участник и один из организаторов оппозиционного движения Грузии.

ВЛАСТИ ПРОДАЛИ РОССИИ ПОЧТИ ВСЕ

Как Вы оцениваете решение Саакашвили о проведении досрочных выборов Президента 5 января? Как стратегический ход, призванный успокоить общественность и снова выиграть кампанию – ведь единый оппозиционный кандидат не сможет «раскрутиться» за столь короткий период?

Я думаю, что здесь две причины. С одной стороны – для Саакашвили стало абсолютно ясно, что после того кошмара, который он устроил 7 ноября, только какое-то радикальное решение может изменить отношение к нему. Хотя я не думаю, что в Грузии и в мире кто-то изменит свое отношение к действующему президенту. Политического будущего я у Саакашвили не вижу. С другой стороны, ему нужно было сделать для Запада какой-то шаг, чтобы полностью не потерять поддержку. Президентские выборы были намечены на 5 января в ситуации, когда введено чрезвычайное положение, вся пресса закрыта, идет оголтелая пропаганда против оппозиции,

Естественно, это является стратегическим ходом со стороны Саакашвили и «Национального движения». Власть пытается всеми силами очернить оппозицию. Каждый час по телевизору показывают всякие небылицы, крутят клипы, будто мы имеем отношение к российским спецслужбам.

Что, по вашему мнению, стало главной причиной выхода людей на улицы?

Главной причиной является тот беспредел, который все эти годы происходит в Грузии. Известно, что проводилась экспроприация (частную собственность отбирали), процветает элитарная коррупция, было также нашумевшее дело об убийстве 37 молодых ребят, которых застрелили прямо на улице. А последней каплей стали разоблачения Ираклия Окруашвили.

Существует мнение, что оппозиция на последнем митинге отстаивала исключительно свои политические интересы, а народ вышел на акцию протеста из-за низкого уровня жизни. Так ли это?

Конечно, низкий уровень жизни и социальные проблемы являются серьезным фактором. Но главный – это беспредел и несправедливость. Ни один гражданин в это стране не мог найти справедливость, ведь нет независимых судов, царит полный произвол чиновников. Власти распродали практически все. Причем 80% стратегических объектов продано России и российскому капиталу. Хочу сказать, что оппозиция только политическими лозунгами не смогла бы вывести 150 тысяч человек на улицы. Это абсолютно ясно. Просто оппозиция вовремя почувствовала заказ, который шел из общества. Потом у нас были вполне конституционные требования: чтобы выборы прошли в термины, которые предусмотрены в Конституции, ближайшей весной, чтобы был принят либеральный закон о выборах и паритете при формировании избирательных комиссий. И конечно, было требование – Грузия без президента. Это значит, что подавляющие большинство населения считает, что в Грузии институт президента не должен существовать, а Грузия должна стать парламентской республикой. Мы объездили все регионы нашей страны.

НА ВЫБОРАХ СААКАШВИЛИ МОЖЕТ СПАСТИ ТОЛЬКО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РЕСУРС

Каковы ваши прогнозы относительно честности проведения досрочных президентских выборов в Грузии?

Единственная надежда Саакашвили – правительственный ресурс. Это армия, полиция, государственный сектор... В таких странах, как Грузия, где нет демократических традиций, сила и возможности всегда в руках правящей команды.

У него есть определенный запас голосов. Хотя, думаю, президент плохо разбирается в ментальности своих сограждан.

Есть информация, что двое демонстрантов скончались в больнице. Мы пока проверяем эти данные. Но если это так, то никто и никогда не простит Саакашвили то, что он сделал 7 ноября. Это была военная операция, и войска были применены против демонстрантов. Использовались три разных вида газов. Когда разгоняли мирную демонстрацию на проспекте Руставели, то еще мог быть какой-то предлог, мол, освобождали правительственные здания. Но ведь второй разгон произошел в старом городе, где не перекрывалось движения. Это не центральная часть столицы, правительственных учреждений там нет. Но нас практически взяли в кольцо армейские подразделения и полиция. Непонятно, чего они хотели.

Предположим, на досрочных президентских выборах 5 января вновь победит Саакашвили. Станет ли это поводом для новых акций протеста?

Это будет самая большая трагедия, которая может случиться с Грузией. Я такого варианта не вижу. Но если это произойдет, то мы превратимся в страну, подобную Ливии.

ГРУЗИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕПРИЕМЛЕМА ДЛЯ МОСКВЫ, ЧЕМ СААКАШВИЛИ

Грузинская власть преподносит последние события в Тбилиси как спецоперацию Москвы. Какова в этом доля правды?

То, что произошло в Тбилиси, абсолютно не связано с Россией. Москва здесь ни при чем. Для Кремля грузинская оппозиция еще более неприемлема, чем Саакашвили. Так как непредсказуемый Президент, потерявший доверие собственного народа и опирающийся только на силу, намного выгодней Москве, чем демократические силы, которые могут в результате выборов прийти к власти.

Если вы заметили, то в последние дни резко изменился тон в российской прессе. Она однозначно начала поддерживать Саакашвили. В Москве просто поняли, что реально стоит вопрос о замене Саакашвили. Для них сегодняшний президент Грузии намного более выгодная фигура, чем коалиционное правительство и победа оппозиции.

Как отразятся, по Вашему мнению, последние события в Грузии на ее евроатлантических перспективах?

Очень плохо отразятся. Думаю, от этой возможности мы серьезно отдалились. Разгон демонстраций с такой жестокостью, закрытие свободной прессы и введение чрезвычайного положения не может не сказаться на имидже страны. Но, с другой стороны, если мы найдем в себе силы провести свободные и цивилизованные выборы, все может исправиться.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ЛЮБОГО ГРУЗИНСКОГО ПОЛИТИКА

Может ли противостояние власти и оппозиции отодвинуть на второй план вопрос об урегулировании конфликтов на территории Грузии?

Возвращение Абхазии и Цхинвальского региона – это приоритет для грузинской политики. Кто бы ни пришел к власти. Других мнений быть не может. Еще раз повторяю: когда во главе страны стоит такой человек, как Саакашвили, эти вопросы намного труднее решаются, потому что доверия к нему нет нигде. Ни внутри страны, ни вне государства. Единственный возможный путь для восстановления целостности – доверие Сухуми и Цхинвали к людям, стоящим у власти в Тбилиси.

Кто из политиков, пришедших во власть на волне Революции Роз, остается до сих пор в команде Саакашвили? Ведь многие бывшие соратники Президента перешли на другую сторону баррикад…

Из активных исполнителей не осталось практически никого. Саакашвили в свое время заявил, что он стоит во главе поезда, в котором сидят пассажиры. Да, пассажиры в его команде есть. Например, спикер парламента Нино Бурджанадзе – серьезная фигура. Но насколько она в его команде, не знаю. Она всегда свою собственную игру играет.

С ЮЩЕНКО УКРАИНЕ ПОВЕЗЛО: ОН СДЕЛАЛ ТО, ЧЕГО НЕ СМОГ СДЕЛАТЬ СААКАШВИЛИ

Вы ведь тоже получили министерскую должность после прихода Саакашвили…

Я никогда не был в команде президента. Я старше его на 17 лет. Он еще под стол ходил, когда я боролся за независимость Грузии. В 2003 году я был среди тех людей, которые выступали против Шеварднадзе. В правительство меня приглашал Зураб Жвания, а не Саакашвили. Поэтому я никогда не был в его команде.

Хотел бы сказать, что вам повезло с человеком, который стоит во главе страны. Виктор Ющенко – это человек, для которого демократия и будущее страны – это одно понятие. К сожалению, для Саакашвили личные амбиции намного больше значат, чем будущее его страны. Ющенко смог сделать то, чего не смог сделать Саакашвили.

Для Вас кинематограф всегда был одним из жизненных приоритетов. Означает ли Ваше активное участие в последних акциях протеста оппозиции, что Вы можете бросить творчество ради политики? Кажется, после своего увольнения с должности министра вы собирались возобновить съемки документальных картин…

Я не собираюсь возвращаться в активную политику. С тех пор я успел сделать одну документальную картину – про Зураба Жванию. Я занимаюсь кино, но как раз последние события в Грузии затормозили несколько проектов.

Беседовал Роман Цимбалюк