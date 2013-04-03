Оппозиционеры сами допустили столичный коллапс с мэром – политолог

14:59, 03 апреля 2013
Политика
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Политолог Дмитрий Выдрин считает блокирование трибуны нецивилизованным способом решения парламентских вопросов.

Выдрин считает, что «киевский вопрос» нужно адресовать оппозиционерам

«Естественно, что меня, как киевлянина, беспокоит вопрос выборов мэра столицы. Однако его нужно адресовать не тем, кто сейчас у руля, а тем, кто инициировал перевыборы городского главы в 2007 году, по сути, повторно приведя к власти Черновецкого. Виноват тот, кто не смог сформировать единого кандидата в оппоненты Черновецкому. Все эти люди сейчас представляют оппозиционные силы, которые так ратуют за киевский вопрос.  Но его нужно относить не к сегодняшним дням, а к событиям более ранним, к которым они сами причастны», – убежден политолог.

В то же время, Дмитрий Выдрин считает блокирование трибуны нецивилизованным способом решения парламентских вопросов.

«Понятие парламента сформировалось от слова «parle» – говорить. То есть, это место, где даже враги и оппоненты говорят, о чем-то договариваются или не договариваются, но пытаются решить какие-то вопросы словами, ни в коем случае не кулаками. Политика это искусство компромиссов, а не блокирования трибуны и драки. Это непарламентские нецивилизованные методы игры», – говорит он.

Эксперт отмечает, что оппозиционеры шли в парламент как демократы, а демократия становится реальностью, когда ее лозунги воспринимаются и расщепляются в политической повседневности. По его мнению, в меньшинстве есть лозунги, которые не растворились в обществе, поэтому идут в ход кулаки.

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