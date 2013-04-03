Оппозиционеры сами допустили столичный коллапс с мэром – политолог

«Естественно, что меня, как киевлянина, беспокоит вопрос выборов мэра столицы. Однако его нужно адресовать не тем, кто сейчас у руля, а тем, кто инициировал перевыборы городского главы в 2007 году, по сути, повторно приведя к власти Черновецкого. Виноват тот, кто не смог сформировать единого кандидата в оппоненты Черновецкому. Все эти люди сейчас представляют оппозиционные силы, которые так ратуют за киевский вопрос. Но его нужно относить не к сегодняшним дням, а к событиям более ранним, к которым они сами причастны», – убежден политолог.

В то же время, Дмитрий Выдрин считает блокирование трибуны нецивилизованным способом решения парламентских вопросов.

«Понятие парламента сформировалось от слова «parle» – говорить. То есть, это место, где даже враги и оппоненты говорят, о чем-то договариваются или не договариваются, но пытаются решить какие-то вопросы словами, ни в коем случае не кулаками. Политика это искусство компромиссов, а не блокирования трибуны и драки. Это непарламентские нецивилизованные методы игры», – говорит он.

Эксперт отмечает, что оппозиционеры шли в парламент как демократы, а демократия становится реальностью, когда ее лозунги воспринимаются и расщепляются в политической повседневности. По его мнению, в меньшинстве есть лозунги, которые не растворились в обществе, поэтому идут в ход кулаки.