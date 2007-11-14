Яценюк заявляет, что Украина достигла прогресса в переговорах с Киргизией

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Украина достигла существенного прогресса в переговорах с Киргизией относительно подписания протокола о доступе на рынки товары и услуг, необходимый для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы достигли существенного прогресса в переговорном процессе относительно вступления Украины в ВТО, чрезвычайно серьезного прогресса», - заверил А.ЯЦЕНЮК. он выразил надежду, что отчет рабочей группы будет завершен в текущем году.

Как сообщал УНИАН, официальный Бишкек заявляет, что урегулирование вопроса долга Украины перед Киргизией в размере более 27 млн. долларов, оставшийся со времен СССР и признанный Киргизией негосударственным долгом Украины, будет способствовать прогрессу в переговорном процессе в рамках Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО. Если Украина завершит переговоры с Киргизией и подпишет с этой страной протокол о доступе на рынки товаров и услуг, то уже до нового года она сможет вступить в ВТО

Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.

В 2005-2006 годах Верховная Рада Украины приняла 38 законодательных актов, необходимых для вступления в ВТО. 31 мая с.г. ВР приняла последние 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины в ВТО.