Оппозиция продолжает блокировать Раду

По состоянию на 9:00, возле трибуны находятся до 10 депутатов, сообщает Украинская правда.

"Блокирование продолжается. Напоминаю - целью остановки работы Верховной Рады является исключительно обеспечение соблюдения закона и Конституции политическими фракциями", - прокомментировал блокирование народный депутат от Родины Леонид Емец в своем Facebook.

"Киевляне, как и все другие граждане Украины имеют право на местное самоуправление. И роль ВРУ обеспечить им эту возможность. А не играть в политическую целесообразность", - добавил он.

На 9.30 назначен согласительный совет, на котором лидеры фракций должны договориться, как действовать дальше после того, как Верховная Рада во вторник провалила назначение выборов в Киеве.