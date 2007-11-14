Шуфрич думает, что государство в расчете с пострадавшими от взрыва газа

Правительство и государство выполнило все обязательства по оказанию помощи пострадавшим в результате взрыва газа в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Сегодня правительство и государство выполнили все свои обязательства. Средства распределены из расчета 10 тыс. грн. за квадратный метр. По предварительной информации, около 50 семей приобрели жилье на первичном рынке, сейчас уточняется количество договоров, заключенных на вторичном рынке – их не менее 30-35. Остальные жители продолжают искать жилье. Безусловно, органы местной власти им в этом помогают», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Министр также сообщил, что завтра, 15 ноября, в ходе своей поездки в Днепропетровск планируется окончательно обсудить «возможность строительства нового дома или отдельной секции для пострадавших жителей дома №127».

Н.ШУФРИЧ заявил, что внимательно следит «за распределением благотворительных средств». «Мне известно о письме, которое написали представители 148 квартир на имя Президента о перераспределении средств. Жители не согласны с тем, что 10 млн. грн. из 21 миллиона выделенных дополнительно семьям погибших, распределяются неадресно, на другие благотворительные направления. Я поддерживаю желание жителей 127-го дома самим распределять благотворительные взносы учитывая принцип справедливости, учитывая уровень ущерба разных семей», - пояснил он.

«Понятно, что жители 1-го и 2-го подъездов пострадали меньше, чем жители 3-го и 4-го подъездов. И это, безусловно, должно учитываться при распределении средств. Такую рекомендацию я всегда высказывал, хотя государство не имеет права вмешиваться в распределение благотворительных взносов. А государственные средства были распределены максимально справедливо и эффективно», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.