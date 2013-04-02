Янукович обещает устроить Кабмину проверку - законы не выполняются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания Комитета экономических реформ.

«Вот кто занимается имплементацией законов? Вы этот вопрос никогда не ставили ни себе, ни подчиненным», - сказал Президент, обращаясь к премьер-министру Николаю Азарову.

«Я в ближайшее время спрошу – как внедряются законы. У нас уже столько законов принято. Если их все внедрить, у нас картина изменится», - сказал Президент и отметил, что случаи невыполнения законов, к сожалению, не единичны.

«Возьмите свои законы и посмотрите, как они выполняются», - сказал В.Янукович, обращаясь к участникам заседания.

Он подчеркнул, что вопрос имплементации законодательства напрямую зависит от того, ведется ли обучение специалистов, готовых использовать законодательство как инструмент собственной деятельности и инструмент общения с предпринимателями, инвесторами.

«Задайте вопрос губернаторам, как работают учебные центры, как задействованы университеты и институты, как Табачник (Дмитрий, министр науки и образования – УНИАН) занимается имплементацией, стоит этот вопрос или нет?... Людей надо учить, учить создавать законы, думать, как их имплементировать, и учить специалистов – в районах, городах. Должны быть двух-, трехмесячные курcы. Нужно вбивать в голову идеологию, которую мы предлагаем», - подчеркнул В.Янукович.

«Необходимо, чтобы каждый человек владел инструментом, разговаривал с предпринимателями, инвесторами, тогда он может по-человечески помочь. А так они (чиновники – УНИАН), правильно, не расстаются с инструкциями 60-70-х годов. Это не инструмент реформ, а инструмент того, как можно жить за счет этих инструкций. Реформы уничтожают бюрократию и коррупцию, и потому они будут откладывать их (реформы – УНИАН) как можно дальше. Какая им имплементация?», - отметил глава государства.

При этом он пообещал, что уже в ближайшее время проведет выборочную проверку выполнения законов. «Пошлю людей (в регионы – УНИАН), которым выпишу личные инструкции, и проверю, как вы занимаетесь имплементацией. И на заседаниях правительства этот вопрос должен быть номер один», - подчеркнул В.Янукович.