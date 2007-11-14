Янукович радуется, что в Киргизии к нам относятся серьезно

Политическая нестабильность в Украине не отразилась на международном имидже страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Переговоры, которые состоялись в Киргизии (относительно вступления Украины в ВТО – УНИАН), показали, что наши партнеры к нам серьезно относятся. Мы увидели, что отношение и к правительству Украины, и к Украине нормальное, как к партнерам», - сказал В.Янукович.

Премьер-министр также призывал членов Кабинета министров продолжать свою деятельность в рабочем режиме. «Имейте в виду, что мы будем подбивать итоги по разным направлениям. Завершается бюджетный год, нам нужно обеспечить стопроцентное финансирование, поступление налогов, прибыльную часть и так далее», - добавил он.