Батькивщина требует открыть дело против Захарченко из-за слежки за Яценюком

В парламентской фракции "Батькивщина" заявляют, что будут требовать возбуждения уголовного дела против должностных лиц МВД, причастных к организации слежки за лидером фракции Арсением Яценюком в Черновцах 30 марта 2013 года.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в интервью газете "Коммерсантъ Украина".

"Виктор Янукович уже даже не скрывает, что следит за оппозиционерами! Мы потребуем возбуждения уголовных дел против чиновников, которые приняли это решение! И если команду дал Виталий Захарченко, то уголовного дела в отношении него!" — заявил С.Соболев, комментируя возбуждение уголовного производства в отношении А.Яценюка и народного депутата Геннадия Москаля, которые разоблачили слежку.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВО «Батькивщина», 30 марта в Черновцах А.Яценюк заметил, что за ним ведется наблюдение. Возвращаясь из записи программы на студии ТВА, А.Яценюк увидел два автомобиля, из которых вели за ним наружное наблюдение. Он записал номер одного из автомобилей и позвонил Г.Москалю, чтобы проверить номер. Как выяснилось, этот номер не стоит на учете.

Вместе с группой народных депутатов один автомобиль удалось остановить, второй автомобиль уехал. А.Яценюк вызвал милицию и сделал заявление о совершении уголовного преступления. После приезда милиции лица, находившиеся в машине, вышли. У них обнаружили средства скрытой связи в рабочем режиме. В салоне правоохранители обнаружили фотоаппаратуру и средства стационарной и переносной связи с инвентарными номерами государственного учреждения. Все записи на фотоаппаратуре были уничтожены до приезда милиции. В багажнике автомобиля сотрудники милиции обнаружили три комплекта номерных знаков не из Черновицкого региона, отметили в пресс-службе «Батькивщины».

Одновременно в милиции Черновицкой области заявили, что задержанные в Черновцах на служебном транспорте милиционеры не вели наблюдение за А.Яценюком.

По информации Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Черновицкой области, следственно-оперативная группа установила, что сотрудники милиции проводили в Черновцах мероприятия на служебном транспортном средстве, однако «эти мероприятия не были связаны с деятельностью народных депутатов». Установлено, что милиционеров в служебном автотранспорте заблокировали неизвестные на двух легковушках. После эти лица вызвали А.Яценюка и Г.Москаля. Депутаты осмотрели служебный автомобиль, в том числе багажное отделение. Также народные депутаты провели личный обыск работников милиции.

По данным обстоятельствам собраны материалы, которые зарегистрированы в журнале единого учета Шевченковского райотдела милиции. По факту незаконного вмешательства в деятельность правоохранительных органов начато уголовное производство, введенное в Единый реестр досудебных расследований по ст. 343 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).