Власть предлагает лидерам оппозиции уступить «малоизвестным организациям»

Черновицкая городская власть рекомендует оппозиции перенести проведение Всеукраинской акции "Вставай, Украина!", которая должна состояться 30 марта, с центральных площадей города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации партии ВО "Батькивщина", акцию с участием лидеров оппозиции председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, председателя парламентской фракции ВО «Батькивщина» Арсения Яценюка и лидера «УДАРа» Виталия Кличко планируется провести на Соборной и Центральной площадях Черновцов. Власть рекомендует оппозиции изменить место проведения акции, поскольку в этот день с 10 утра до 20 вечера «все центральные площадки города будут заняты поздравительными митингами малоизвестных организаций ко дню освобождения Черновцов от фашистских захватчиков".

В то же время, как отмечают в облорганизации «Батькивщины», акция оппозиции в Черновцах состоится 30 марта там, где и планировалась.

В пресс-службе «Батькивщины» заявляют, что такую тактику власть уже применяла во время местных выборов, когда горсовет отказал оппозиции в проведении уличного телемоста из-за якобы проведения митингов на всех площадях города с участием молодежной организации Партии регионов.

"Представители власти опять идут против общества, против десятков тысяч буковинцев, которые намереваются прийти в субботу в центр Черновцов, чтобы выступить вместе против антинародной политики президента и Партии регионов. Поскольку извещение городского совета носит рекомендательный характер, а статья 39 Конституции Украины, которую горсовет, очевидно, внимательно читал, поскольку неоднократно на нее ссылается, гарантирует нам право мирных митингов, походов и демонстрации, то считаем наше заблаговременное сообщение о намерении провести мирную акцию достаточным для ее проведения. Ни один закон не запрещает и никакая провокация не помешает депутатам разных уровней провести в таком формате встречу со своими избирателями" – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая будет длиться два месяца.

Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктор Януковича.

Оппозиция на этой неделе проводит акции “Вставай, Украина!” в трех городах Украины: в Ивано-Франковске - в четверг, в Тернополе — в пятницу, в Черновцах — в субботу.

В Ивано-Франковске, по данным милиции, на акцию собралось три тысячи человек. По данным организаторов акции, в митинге приняли участие около 10 тысяч человек.

В Черновцах два года подряд нет городского председателя. 30 марта 2011 года Черновицкий городской совет выразил недоверие мэру города Николаю Федоруку. Обязанности городского председателя выполняет секретарь Черновицкого городского совета, избранник от Партии регионов Виталий Михайлишин.