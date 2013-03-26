Кочнева подумывает о сирийском гражданстве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.Кочнева сказала на пресс-конференции в Москве.

«Наличие украинского гражданства, а не российского, не особенно мешает, особенно если ты живешь в третьей стране. Здесь (в РФ - УНИАН) есть, конечно, кое-какие проблемы, потому что очень многие блага недоступны. Опять же, может, Сирия мне это гражданство презентует», - отметила А.Кочнева.

При этом она подчеркнула, что не имеет российского паспорта. По мнению журналистки, важно не то, какое у тебя гражданство, а то кем ты себя на самом деле чувствуешь.

Также она не исключила, что в воскресенье вернется в Сирию.

«Я планирую вернуться, потому что я выбрала эту страну в качестве страны проживания. С какой стати я должна менять свое позицию», - сказала А.Кочнева и добавила, что в последнее время ситуация в стране сильно ухудшилась.

Как сообщал УНИАН, А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, приехавших в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

11 октября 2012 года появилась информация о том, что А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая называет себя подразделением Свободной сирийской армии. 8 ноября 2012 года в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если к этому времени не получат выкуп.

Во втором обращении, обнародованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занималась переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

11 марта 2013 года в СМИ появилась информация, что А.Кочнева убежала из плена сирийских боевиков. После освобождения она заявила, что все снятые боевиками ролики с ее участием были записаны под угрозами.

19 марта на пресс-конференции в Киеве А.Кочнева заявила, что намерена выехать в Москву а через две недели - вернуться в Сирию.