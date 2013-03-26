Ставицкий держит интригу относительно формата газового консорциума
Эдуард Ставицкий уверяет, что вопрос газового консорциума будет решен через несколько недель.
Вопрос создания газотранспортного консорциума будет решен во время проведения "круглого стола" через несколько недель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий вечером 25 марта после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером Эттингером.
"Сейчас окончательно согласовывается с рабочими группами, и я так понимаю, что в течение всего двух недель все сформатируется, и будет определено место, и где он будет проходить. А то, что он будет - это сто процентов", - сказал министр.
Э.Ставицкий отметил, что во время встречи с комиссаром ЕС обсуждал вопрос "имплементации последних договоренностей Украины и ЕС, которые были достигнуты в феврале этого года".
При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли у министерства видение, каким должен быть новый газовый консорциум: двухсторонний или трехсторонним, министр ответил: "Круглого стола" дождитесь, все будет понятно".
По теме: Россия уже шантажирует Украину трубой: Медведев озвучил условие альянса
Как сообщал УНИАН, 25 февраля Э.Ставицкий заявил журналистам в Брюсселе о том, что получил предложение от Г.Эттингера о создании трехстороннего газотранспортного консорциума. Он также отметил, что в ближайшие недели должен состояться "круглый стол". По словам министра, украинская сторона предлагала провести его в Киеве и обсудить вопрос создания консорциума, привлекая к разговору ведущие европейские компании, специалистов, представителей стран каспийского региона, а также компаний из США.