Судьба олигарха: «фирма веников не вяжет, фирма делает гробы»

Борис Абрамович жил ярко и заметно. Он долго и серьезно влиял на судьбы россиян и историю России – сбросил коммунистов со счетов на президентских выборах в России 1996 года, стоял у истоков «Единства», из которого выросла нынешняя мощная «Единая Россия», навязал стране Владимира Путина… И, что поразительно, со смертью БАБа, его влияние на судьбы не закончилось.

Борис Березовский был амбициозен и всегда мечтал стать исторической личностью. Одной из знаменитых цитат, приписываемых Борису Абрамовичу, была «не быть, а слыть».

По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Березовский хотел «войти в историю, как обновитель великой страны». Именно этим можно объяснить вклад БАБа в избрание президентом РФ Бориса Ельцина в 96-м году, а позже — помощь в организации проекта «переемник», в результате которого к власти пришел Владимир Путин. Также именно Березовский сыграл ключевую роль в окончании Чеченской войны и занял пост председателя российского Совета безопасности. Последним, ключевым эпизодом влияния Березовского на историю стало «сшивание СНГ». «На самом деле он понимал, что СНГ – это мертворожденное дитя... Но он метался по столицам, уговаривал президентов, и ему удалось остановить дезинтеграционный процесс. Это реально его заслуга. До него и после него никто этого не делал, - рассказывает Венедиктов. – Он хотел войти, если не архитектором, то инженером-конструктором. Чтобы рядом с фамилией Ельцин, Путин, где-то маленькими буквами была написана фамилия Березовский».

«Березовский был одним из самых влиятельных людей в период перехода России от того, чем она была в эпоху коммунизма, к тому, чем она стала сейчас – во всех отношениях, хороших и плохих... Он помог Ельцину одержать победу над коммунистами. Он помог остановить Чеченскую войну, что стало его главным достижением. Однако потом он совершил главную в своей жизни ошибку: он привел в большую политику Путина»», - утверждает близкий друг Березовского Алекс Гольдфарб.

«Разводи и властвуй»

Вот еще одна цитата Березовского, ставшая «крылатой» фразой в России конца 90-х и охарактеризовавшая целую эпоху для руководителей Кремля.

Березовский впервые встретился с Владимиром Путиным в начале 90-х годов, когда агент КГБ работал на мэра Санкт-Петербурга. К моменту, когда Путин уже стал главой ФСБ, получив немалое влияние в стране, окружение Ельцина подыскивало преемника больному президенту. БАБ активно участвовал в этом поиске и счел, что Путин — надежная фигура. Собственно, сам Путин, уже будучи премьер-министром и исполняя обязанности главы государства в течение полугода, оставался лояльным к Березовскому и другим представителям бизнеса, влиявшим в то время на российскую власть. В ответ БАБ делал все, чтобы Путин был избран президентом. Более того, он же стал одним из родоначальников партии «Единство» или «Единая Россия». «Он реально придумал этого медведя... Вернее, не придумал, а когда отбирали (эмблему — ред.), Березовский настоял. Ему говорили, что медведь ленивый, хищный… А он говорил: «Медведь соответствует характеру», - рассказал Венедиктов.

Березовский делал ставку на Путина, рассчитывая, что получит молодого сговорчивого президента, рядом с которым он сам сможет невидимо управлять страной. «Отныне деньги доминируют над властью в России, а не наоборот», - уверял Березовский.

Однако олигарх ошибся. Владимир Путин видел Россию далеко не такой демократической страной, как того хотел бы бизнес. В путинской России главная роль отводилась секретным службам во главе с самим ВВП.

Результатом разногласий между самым влиятельным олигархом РФ и его протеже стало «бегство» Березовского в Лондон.

«Капитал нанимает на работу власть. Форма найма называется «выборы»

Перехитрив сам себя в истории с Путиным, следующие 12 лет БАБ посвятил борьбе с путинским режимом. «Березовский встал на правильную сторону истории. Он быстро признал свои ошибки и начал выступать с критикой Путина. Он был наиболее последовательным оппонентом путинского режима», - вспоминает Алекс Гольдфарб.

Находясь вдали от России, Березовский потерял политическое влияние и вес. «Его схемы срабатывали, пока у него был телеканал и президент Ельцин. Лишившись своих инструментов (и Кремля, и Останкинской башни), он стал бессилен, беспомощен и откровенно глуп», - считает российский журналист Александр Минкин.

По его словам, об этом свидетельствуют дальнейшие шаги Березовского: вереницы «мерседесов» по Лондону и бездарные политические партии, которые он лепил из тупых и безмозглых...

«Я действительно считал, что Путин не переживет времени первого срока своего правления. А сегодня я считаю, что Путин не переживет ближайшего времени своего правления», - говорил Березовский в интервью одному из российских телеканалов в 2001 году.

После этого опальный олигарх едва ли не каждые полгода делал очередной прогноз о конце власти Владимира Путина. И каждый раз — просчитывался. Через какое-то время пресса перестала обращаться к Березовскому за комментариями. «Он стал смешон. И это был конец политика по фамилии Березовский», - констатирует Минкин.

«Меняются лишь времена, методы остаются те же»

Увязая в играх в «нового президента», которого Россия выберет демократическим путем (когда кандидат в президенты РФ Рыбкин, поддерживаемый Березовским, непонятно куда исчез перед выборами) и «оранжевую революцию» в Украине, БАБ не заметил главного: за ним охотятся. Или заметил, но до последнего не относился к этому всерьез.

Отрезвило Березовского убийство его близкого соратника Александра Литвиненко. Еще через два года в Лондоне внезапно скончался его давний партнер Бадри Патаркацишвили. Через пять лет дошел черед и до него?.. Во всяком случае, в российской прессе выдвигаются и такие версии. И не последний аргумент в этом вопросе — письмо Березовского к Путину с покаянием. Причем, письмо, которое российские власти не хотят опубликовать открыто. «Допускаю, что он все время мучительно думал, как бы ему все-таки вернуться в Россию и в русскую политику – если не физически, то хотя бы виртуально, чувствовал, что его стали забывать. Допускаю, что ради этого Борис Абрамович мог закрутить очередную рискованную головоломную комбинацию и в рамках этой «многоходовки» сочинить некий опус в эпистолярном жанре на высочайшее имя», - отметил в своем блоге журналист и телеведущий Евгений Киселев.

По его мнению, Березовский был обречен: «Революция всегда пожирает своих детей, а короли и президенты рано или поздно избавляются от тех, кто способствовал их возвышению. И чем больше способствовал, тем быстрее избавляются».

«Нет неразрешимых проблем – есть неприятные решения»

Тем не менее, одним из сильнейших ударов для Березовского стал проигрыш другому российскому олигарху — Роману Абрамовичу — в британском суде. До этого дела британское правосудие не подводило БАБа. В 2000 году британский суд дал ему политическое убежище, позже Березовский выиграл в Англии несколько гражданских исков, в частности, против российских журналистов.

Однако иск против Абрамовича обернулся провалом: летом прошлого года он был отклонен. Но фактором уничижения БАБа послужила формулировка, с которой судья отклонила иск: «Проанализировав все материалы дела, я пришла к выводу, что господин Березовский является ненадежным свидетелем, считающим истину гибкой и переменчивой категорией, которую можно менять в зависимости от своих сиюминутных целей». Грубо говоря, судья посчитала, что российский олигарх обманывает не только других, но и себя. Российские политологи тут же отметили, что больше никто не будет верить человеку, который склонен к обману. «Моя вера в британское правосудие подорвана», - заявил в ответ Березовский после суда.

«Покупается все, и на свете у всех есть цена»

Сегодня, после смерти опального российского олигарха, вокруг него не утихают информационные страсти. И речь идет не только о версиях вероятного убийства или самоубийства Березовского. Одной из ключевых тем российских СМИ становится возможность или невозможность похорон БАБа в России. Также пресса вовсю «смакует» тему возврата активов бизнесмена, которыми занимается Генеральная прокуратура РФ. По словам замгенпрокурора Александра Звягинцева, Березовский был привлечен в качестве обвиняемого в совершении ряда тяжких экономических преступлений в составе транснационального преступного сообщества. «Поскольку Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность конфискации имущества за организацию и участие в преступном сообществе, Генеральная прокуратура России будет продолжать действия, направленные на возврат в нашу страну активов, преступно нажитых Березовским и его сообщниками и легализованных ими за рубежом», - отмечают российские правоохранительные органы.

Но «гвоздем программы», так сказать, под занавес, стало сообщение, облетевшее Интернет в понедельник. Ссылаясь на неназванные источники, канал РБК-ТВ сообщил, что Роман Абрамович был задержан на территории США сотрудниками ФБР. «На данный момент неясно, с чем это связано – с бизнесом Абрамовича или с расследованием обстоятельств смерти Бориса Березовского», - говорится в сообщении.

Однако чуть позже представитель Абрамовича Джон Манн сообщил российской прессе, что миллиардер находится в США, но «его никто не задерживал». А еще через несколько часов Нью-йоркское отделение ФБР опровергло сообщения об аресте Абрамовича в США.

Как бы там ни было, но после появления слухов, акции компании «Евраз», контролируемой Абрамовичем, обвалились более чем на 6%. Так или иначе, даже после своей кончины, БАБ всемогущий «достал» своего противника…

Татьяна Урбанская