Плющ наконец сказал, почему не подписал договор о коалиции НУ-НС и БЮТ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, избранный в парламент по списку Блока “Наша Украина – Народная самооборона”, не подписал документы в рамках коалиции с Блоком Юлии Тимошенко, поскольку еще не знает, пойдет ли работать депутатом. Об этом И.ПЛЮЩ сказал в интервью "Украинской правде" .

"Я являюсь государственным служащим, и закон отводит мне 20 дней после объявления результатов выборов, чтобы я мог определиться, где работать дальше. То есть у меня есть время, где-то, до 16 ноября", - сообщил И.ПЛЮЩ.

На вопрос, может ли он вообще не пойти в депутаты, секретарь СНБОУ ответил: "Это же зависит не только от ПЛЮЩА – где я буду дальше работать".

"Такие государственные служащие, которые принадлежат к патронатным службам Президента или подобным им службам, не принимают самостоятельных решений. А я провел недостаточно консультаций с Президентом, чтобы принимать какое-то решение", - сказал И.ПЛЮЩ.

При этом он объяснил, что не хочет "идти в фарватере той или другой политической силы или их руководящих органов".

"Как человек, который имел отношение к законодательству, я пытаюсь придерживаться законов и действовать в соответствии с ними. И я не разделял те заявления, когда на второй день после выборов начали создавать коалиции", - прибавил И.ПЛЮЩ.

"Кстати, я имел возможность три дня тому назад переговорить с Юлией Владимировной (ТИМОШЕНКО), и она сказала, что не имеет претензий ко мне", - отметил И.ПЛЮЩ.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба блока НУ-НС 1 ноября распространила информацию, что обязательство войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку НУ-НС в Верховную Раду Украины шестого созыва. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЕВКА. Позже пресс-служба блока заявила, что И.КРИЛЬ и В.ПЕТЕВКА подпишут парафируемое соглашение о создании демократической коалиции в понедельник – 5 ноября.

6 ноября И.КРИЛЬ в комментарии «Газете 24» заявил, что не намерен подписывать соглашение о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС.