Кравчук видит, что выборов в Киеве не хочет ни власть, ни оппозиция

На сегодня в проведении выборов в Киеве не заинтересована как власть, так и оппозиция, но все же больше власть. Об этом в эфире «5 канала» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«На сегодня можно говорить, что и власть не хочет и оппозиция не хочет, может, только партия власти больше не хочет. Если сравнить, взять 100%, то 70 на 30... Из всего, что происходит в Украине, в Киеве я вижу, что очень трудно найти консенсус в решении того или иного вопроса, даже если оно является чрезвычайно важным для Украины, для какого-то региона. Я считаю, что выборы в столице, и в целом ситуация в столице, с принятием закона о столице, с принятием решения относительно выборов досрочных, также принимались сложно, и не пошли на пользу Киеву. То есть, до сих пор принимаются решения в столице, я без преувеличения могу сказать, не в пользу столицы », - заявил Кравчук.