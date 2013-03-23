В Тернопольском горсовете 5 депутатов вышли из фракции Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом решении депутатов в начале пленарного заседания сообщил городской голова Сергей Надал.

Он также сообщил, что фракцию «Зеленая планета» возглавила депутат Оксана Муц, ее заместителем члены фракции избрали Богдана Пялу.

Эти депутаты являются родственниками бывшего народного депутата от Партии регионов и экс-председателя областной организации Партии регионов Ореста Муца.

Недавно О.Муц стал заместителем председателя партии «Зеленая планета».

Справка УНИАН. В целом Тернопольский городской совет насчитывает 60 депутатов. У ВО «Свобода» – 31 депутат, у Партии регионов – 11, у «Нашей Украины» – 5, у «Фронта Змін» – 3, у «Батькивщины», «За Украину», Украинской партии, Украинской народной партии – по 2, у «Гражданской позиции», Всеукраинской партии детей войны – по 1.